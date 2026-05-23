Mai mulți participanți la ultramaratonul "Transylvania 100" au căzut în zone cu risc. Elicopterul SMURD nu poate interveni

2 minute de citit Publicat la 10:48 23 Mai 2026 Modificat la 11:15 23 Mai 2026

Intervenție a autorităților după ce mai mulți participanți la "Transilvania 100" au căzut în zone cu relief accidentat. Foto: DSU

O intervenție complexă a început, sâmbătă, după ce autoritățile au fost alertate cu privire la producerea unui incident în zona Cabanei Mălăiești – refugiul Țigănești, din Munții Bucegi.

Mai mulți participanți la competiția „Transylvania 100” au alunecat pe porțiuni acoperite cu gheață și au căzut în zone cu relief accidentat.

Potrivit primelor informații, echipele de intervenție au reușit recuperarea de pe traseu a cinci persoane, toate conștiente și cooperante, prezentând simptome ușoare de hipotermie.

Acestea au fost transportate la Cabana Mălăiești pentru evaluare și monitorizare.

De asemenea, în apropierea refugiului Țigănești, într-o râpă, salvatorii au identificat alte trei persoane:

o persoană conștientă, cu multiple traumatisme, pentru care se desfășoară operațiunea de recuperare;

o persoană aflată în hipotermie;

o persoană conștientă, cu fractură de bazin, traumatism cranio-cerebral și fractură la membrul superior drept.

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a vizibilității reduse în zonă, de aproximativ 100–150 de metri, elicopterul SMURD solicitat nu poate interveni aerian în acest moment, au comunicat responsabilii.

Aeronava este pregătită să efectueze misiunea, la momentul la care condițiile meteo vor permite intervenția.

Misiunea de salvare este în dinamică, la fața locului fiind prezente echipe Salvamont Brașov și Jandarmeria Brașov.

Șef Salvamont: Competiția se desfășoară pe vreme nefavorabilă, organizatorii trebuie să fie atenți

"Sunt peste o mie de participanți la competiție, din câte am fost informat. Din păcate, vremea nefavorabilă a dus la producerea acestor evenimente. Practic, acești sportivi aleargă într-un echipament sumar, în adidași de alergare montană, șorturi, tricouri, pentru a căuta să obțină o performanță cât mai bună. Dar în prezent, din cauza vremii nefavorabile, poteca este umedă.

Cu cât crește altitudinea, apar porțiunile cu gheață și cu zăpadă și, inevitabil, datorită grabei în parcurgerea acestui traseu - care am înțeles că ajunge chiar și la 100 de kilometri pentru cei mai experimentați - apar și aceste evenimente.

Știu că până acum sunt 6 - 7 evenimente, trei dintre ele, într-adevăr, cu persoane căzute într-o într-o râpă nu foarte adâncă, dar cu traumatisme. Salvamontiștii sunt acolo.

S-au mobilizat toate echipele din Brașov. În partea a doua a competiției, când aceasta va ajunge în Prahova și Dâmbovița, colegii de acolo sunt în alertă și la posturi. La un număr așa de mare (de participanți), vor fi foarte greu de gestionat, mai ales în condiții deosebite de vreme.

Nu știm dacă aceste condiții sunt bune pentru desfășurarea competițiilor, dar trebuie foarte mare atenție din partea organizatorilor", a spus Sabin Cornoiu, șef Salvamont România, la Antena 3 CNN.

Ce este Transylvania 100

"Transylvania 100" este o competiție internațională de ultramaraton montan și alergare extremă care se desfășoară anual în Masivul Bucegi.

Traseele pornesc și se finalizează la baza Castelului Bran, traversând zonele alpine și potecile montane

Competiția include cinci probe de distanțe diferite: 100 km, 80 km, 50 km, 30 km și un skyrace de 20 km.