Cum poți deveni salvator fără studii medicale. Programul care mobilizează voluntari la urgențe

2 minute de citit Publicat la 10:00 23 Mai 2026 Modificat la 10:00 23 Mai 2026

Se poate înscrie orice persoană în program și cât de importantă este intervenția rapidă până la sosirea echipajelor specializate.FOTO: pexels.com

Programul „Există un erou în fiecare dintre voi”, activ de peste 13 ani în București și Ilfov, pregătește gratuit persoane fără studii medicale să acorde primul ajutor și să intervină rapid în situații de urgență din spațiul public. Prin intermediul unei aplicații conectate la sistemul 112, voluntarii sunt alertați atunci când în apropierea lor are loc un incident medical.

Invitat în cadrul rubricii Sfat de sănătate, Valeriu Panait a explicat cum se poate înscrie orice persoană în program și cât de importantă este intervenția rapidă până la sosirea echipajelor specializate.

„Pentru a face parte din program este destul de simplu: intri pe site-ul existăunerou.ro, descarci aplicația, te înscrii la curs, ulterior faci cursul, care durează o zi și este organizat de obicei în weekend, iar apoi ești activat în program”, a explicat acesta.

Voluntarii sunt instruiți să recunoască urgențele medicale și să intervină corect, fără a pune în pericol propria siguranță. „În primul rând trebuie să verificăm starea de conștiență. Trebuie să vedem dacă persoana respectivă este conștientă sau nu și să ne asigurăm că suntem noi în siguranță. Siguranța salvatorului este unul dintre cele mai importante lucruri”, a spus Valeriu Panait.

Potrivit acestuia, timpul de reacție al voluntarilor poate face diferența dintre viață și moarte. În timp ce echipajele de urgență ajung, în medie, în aproximativ 10 minute, voluntarii pot interveni în circa cinci minute de la alertă.

„Voluntarul ajunge de obicei într-un timp mult mai scurt decât echipajele de prim ajutor. Putem face o evaluare primară, putem interveni dacă este ceva grav și putem supraveghea victima până când ajunge un echipaj specializat”, a declarat el.

De-a lungul celor 12 ani de voluntariat, Panait a intervenit la mii de cazuri, de la persoane aflate în stare de ebrietate până la accidente rutiere grave sau stopuri cardio-respiratorii. „Atât eu, cât și colegii mei, am reușit să salvăm vieți”, a afirmat voluntarul.

Unul dintre cele mai dificile cazuri recente a avut loc în urmă cu trei săptămâni, în apropierea locuinței sale, când un accident între un autoturism și un scuter s-a soldat cu amputarea unui membru inferior.

„Fiind la aproape 300 de metri de mine, am reușit să ajung înaintea echipajelor de prim ajutor și, împreună cu cineva care era deja acolo și improvizase un garou, am început intervenția”, a povestit acesta.

Anul trecut, prin aplicația programului au fost gestionate aproape 6.000 de cazuri, dintre care peste 1.000 au fost accidente rutiere.

Programul funcționează complementar sistemului public de urgență și nu îl înlocuiește. Rolul voluntarilor este de a câștiga timp în primele minute critice, respectând limitele instruirii primite.