Cea mai frecventă tumoră benignă în rândul femeilor. „Afectează până la 70% dintre femei”. Semnele care nu trebuie ignorate

Fibromul uterin este o tumoră benignă, deci nu este canceroasă. foto: pexels.com

Fibroamele uterine sunt tumori benigne frecvente, care apar la aproximativ 70% dintre femei și, de multe ori, sunt descoperite întâmplător în timpul unui consult ginecologic de rutină. Medicul ginecolog Răzvan Fodoriu a explicat, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, care sunt simptomele care ar trebui să trimită pacientele la medic, dar și ce soluții de tratament există.

„Principalul simptom al fibromului uterin este durerea pelvină. Simptomele depind foarte mult de localizarea fibromului. Poate să fie o menstruație abundentă, dacă fibromul este localizat în interiorul cavității uterine, dureri la menstruație sau dureri pelvine difuze”, a explicat medicul.

Specialistul a subliniat că infertilitatea poate fi, de asemenea, un semn al prezenței unui fibrom uterin, însă multe dintre aceste formațiuni sunt complet asimptomatice și sunt descoperite întâmplător, la controalele de rutină.

Potrivit medicului, fibromul uterin este o tumoră benignă, hormonodependentă, care se dezvoltă în special în perioada fertilă a femeii.

„Fibromul uterin este o tumoră benignă, deci nu este canceroasă. Va crește în mod special în perioada fertilă a femeii, inclusiv în timpul sarcinii, urmând să se stopeze în momentul în care se instalează menopauza”, a precizat medicul.

Acesta a atras atenția și asupra componentei genetice: „Există o componentă genetică a prezenței fibromului. Pe linie maternă, incidența prezenței fibromului uterin este de la mamă la fiică”.

Deși termenul „tumoră” poate speria multe paciente, medicul spune că simpla prezență a unui fibrom nu trebuie să provoace panică.

„Prezența lui poate să fie complet asimptomatică și să nu supere pacienta. Nu pățește pe termen lung ceva pentru că are un fibrom. Însă poate afecta calitatea vieții, prin sângerări abundente care pot duce la anemie, probleme în a rămâne însărcinată sau prin dureri”, a explicat specialistul.

În ceea ce privește tratamentul, decizia este luată în funcție de simptome și de impactul asupra vieții pacientei. „Există forme de tratament medicamentos care estompează simptomele fibromului, dar nu îl fac să dispară. Tratamentul definitiv este tratamentul chirurgical, prin care se scoate efectiv fibromul”, a mai spus medicul.

În lipsa tratamentului, pot apărea complicații precum anemia provocată de sângerările abundente. „O pacientă care sângerează abundent la menstruație, mai devreme sau mai târziu, va deveni anemică. Asta se traduce prin senzație de oboseală și incapacitatea de a-și îndeplini sarcinile de zi cu zi”, a avertizat medicul.