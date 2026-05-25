Suedia și-a atins obiectivul și a devenit țară fără tutun. Mai puțin de 5% din populație fumează

2 minute de citit Publicat la 18:02 25 Mai 2026 Modificat la 18:02 25 Mai 2026

Suedia şi-a atins obiectivul de a deveni o ţară fără tutun în 2025, cu mai puţin de 5% din populaţie care a fumat ţigări clasice în fiecare zi, însă un sfert din populaţia sa consumă în continuare nicotină zilnic, potrivit unui raport publicat luni, informează AFP citată de Agerpres.

Numărul fumătorilor zilnici a scăzut de la 16% la 4,8% între 2003 şi 2025, potrivit raportului publicat de Consiliul Suedez pentru Informaţii despre Alcool şi Alte Droguri (CAN).

Mai multe ţări, cum ar fi Irlanda şi Noua Zeelandă, şi-au fixat obiectivul de a avea mai puţin de 5% de fumători zilnici pentru a se declara ţări fără tutun, un obiectiv preluat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) în rapoartele sale.

Un raport al Agenţiei suedeze de sănătate publică din 2024 estima acest procent la 5,4%. Următoarea sa anchetă ar trebui să fie realizată pe parcursul anului 2026.

Potrivit raportului CAN, femeile cu vârste cuprinse între 50 şi 84 de ani constituie grupul cel mai important de fumători zinici de ţigări clasice din Suedia, cu un procent de 6%.

Succesul Suediei în reducerea fumatului este atribuit în mare parte utilizării generalizate de "snus", un tutun cu utilizare orală şi fără ardere, care este plasat sub buza superioară, fie sub formă de pliculeţe, fie în vrac.

Acest produs poate fi fabricat cu sau fără tutun. În cazul din urmă, este vorba despre "snus alb", adeseori preparat cu arome dulci care sunt pe placul tinerilor consumatori.

Snusul fără tutun este interzis în Uniunea Europeană din 1992, însă Suedia a obţinut o derogare cu ocazia aderării sale la UE, trei ani mai târziu.

În 2025, 24% dintre suedezi consumau zilnic nicotină, sub formă de ţigări clasice, snus şi ţigări electronice, potrivit noului raport, iar aproximativ 19% dintre ei consumau zilnic nicotină sub formă de snus, comparativ cu 12% în 2007.

Cea mai mare creştere a consumului de snus a fost observată în rândul femeilor, procentul acestora crescând de la 4% în 2007 la 14% în 2025.

"Deşi efectele fumatului asupra sănătăţii sunt bine cunoscute, ştim mult mai puţine lucruri despre snus şi noile produse nicotinice", precizează raportul CAN.

"Mai multe studii au arătat că ţigările electronice cresc, printre altele, riscul de apariţie a unor boli pulmonare. Ştim încă şi mai puţine lucruri despre snusul alb, dar anumite informaţii indică faptul că concentraţia de nicotină ar putea fi mai mare în snusul alb decât în produse din tutun corespondente", au adăugat autorii raportului.

Nicotina generează o dependenţă puternică, reaminteşte raportul.

Snusul alb a fost lansat pe piaţa suedeză în 2016.

CAN a evidenţiat o creştere de 180% a vânzărilor de snus alb între 2021 şi 2024, în timp ce vânzările de lichid pentru vaping au crescut cu 640% în aceeaşi perioadă.