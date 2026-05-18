Criza medicilor din sate, acoperită de asistenții comunitari: „Intră din casă în casă și cunosc fiecare pacient”

1 minut de citit Publicat la 12:29 18 Mai 2026 Modificat la 12:29 18 Mai 2026

Registru consultaţii şi stetoscop. foto: pexels.com

Diabetul zaharat rămâne una dintre cele mai mari provocări de sănătate publică din România, în special în mediul rural, unde accesul la servicii medicale și prevenție este limitat. În cadrul campaniei #Fără Diabet, reprezentanții Ministerului Sănătății au subliniat rolul esențial al asistenților medicali comunitari în identificarea și monitorizarea pacienților vulnerabili.

Lidia Onofrei, coordonator național al activității de asistență medicală comunitară din cadrul Ministerului Sănătății, a explicat că asistenții medicali comunitari sunt cei care cunosc cel mai bine realitatea din teren. „Asistenții medicali comunitari sunt singurii specialiști care intră din casă în casă și cunosc fiecare familie și fiecare patologie a membrilor comunității pe care o deservesc”, a declarat aceasta.

Potrivit acesteia, rolul lor este esențial atât în prevenția diabetului, cât și în monitorizarea pacienților deja diagnosticați. Aceștia identifică factorii de risc, urmăresc istoricul familial și colaborează cu medicii de familie și specialiștii pentru intervenții rapide. „Pot face acțiuni de promovare a sănătății, de explicare a alimentației sănătoase, de prevenire a sedentarismului și obezității, toți factorii care ar putea conduce la un posibil diabet”, a precizat Lidia Onofrei.

Monitorizarea pacienților diagnosticați cu diabet este considerată vitală, mai ales în comunitățile rurale, unde accesul la medic poate fi dificil. „Este foarte importantă, pentru că ar putea preveni anumite modificări ale tratamentului și ale stării pacientului”, a mai spus Lidia Onofrei, adăugând că personalul medical comunitar utilizează și o aplicație specială de raportare și management de caz.

Campania „Fără Diabet” urmărește extinderea accesului la servicii medicale și formarea personalului medical comunitar. O parte dintre asistenții implicați au beneficiat deja de cursuri și traininguri dedicate managementului de caz. „În foarte multe zone nu avem medic de familie, nu avem medici specialiști, iar acest asistent medical comunitar practic umple golul acestor specialiști, asigurând măcar serviciile de bază populației din acea zonă”, a mai spus Lidia Onofrei.

„Indicatorii s-au îmbunătățit foarte mult. În localitățile unde avem asistent medical comunitar, anumite patologii sunt monitorizate mult mai facil și se lucrează într-o echipă integrată, multidisciplinară”, a afirmat aceasta.

Totodată, dezvoltarea centrelor comunitare integrate și colaborarea dintre autorități și organizațiile implicate în campania „Fără Diabet” ar putea reduce costurile din sistemul de sănătate și ar facilita intervenția timpurie în cazul pacienților cu risc.