Ambrozia, principalul factor de risc în sezonul alergiilor: crește numărul cazurilor severe de astm

Aproximativ un milion de români, adică 6% din populație, trăiesc cu astm bronșic, o boală inflamatorie cronică a căilor respiratorii care afectează în special persoanele sub 45 de ani. Medicii avertizează că principala problemă nu este doar numărul mare de pacienți, ci și controlul deficitar al bolii și întreruperea tratamentului.

Pneumologul Cristian Oancea a explicat, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, că simptomele astmului sunt adesea ignorate ani la rând, deoarece nu par alarmante la început. „O tuse seacă ce apare noaptea, respirația șuierătoare sau senzația de lipsă de aer sunt simptome pe care mulți pacienți le ignoră. De cele mai multe ori ajung la medic abia când apar exacerbările moderate sau severe”, a declarat specialistul.

Medicul subliniază că astmul este o boală cronică, asemănătoare hipertensiunii sau diabetului, însă poate fi ținut sub control prin tratament corect și monitorizare constantă. Potrivit acestuia, pacienții pot avea o viață normală, inclusiv activitate sportivă de performanță.

Perioada alergiilor agravează simptomele, iar printre cei mai importanți factori declanșatori se numără ambrozia, gramineele și acarienii. Terapia de fond constă în corticoterapie inhalatorie asociată cu bronhodilatatoare, însă mulți pacienți renunță la tratament imediat ce se simt mai bine.

Medicul explică faptul că ambrozia este unul dintre cei mai puternici factori alergeni care pot declanșa sau agrava crizele de astm bronșic.

El spune că: „trigger-ul alergic, de obicei cele mai potente alergii, este alergia la ambrozie, la graminee și bineînțeles acarienii, fac aceste exacerbări să fie într-un număr crescut.” Cu alte cuvinte, în perioada de polenizare, persoanele care suferă de astm pot avea simptome mai severe sau crize mai dese din cauza polenului de ambrozie. Medicul recomandă evitarea expunerii la alergeni, mai ales în sezonul de înflorire, și continuarea tratamentului prescris chiar dacă simptomele se ameliorează.

„Studiile arată că între 60 și 65% dintre pacienți refuză să își mai ia tratamentul deoarece simptomele dispar temporar. Tratamentul nu trebuie întrerupt fără recomandarea medicului”, a avertizat pneumologul.

Datele prezentate de specialist arată că, în 2023, România a înregistrat peste 61.000 de internări cauzate de astm bronșic și aproximativ 45.000 de pacienți unici. În plus, rata mortalității este cu 50% peste media Uniunii Europene. „Au fost peste 200 de decese care puteau fi prevenite”, a precizat medicul.

Specialiștii recomandă evitarea alergenilor, prevenirea infecțiilor respiratorii și respectarea tratamentului prescris pentru a preveni agravarea bolii. În lipsa terapiei, astmul poate duce la remodelare pulmonară și la crize severe care pun viața în pericol.

O criză severă de astm poate costa de până la zece ori mai mult decât tratamentul urmat corect timp de un an, iar perioadele de agravare afectează semnificativ calitatea vieții pacienților.