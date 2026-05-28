„Un patriot adevărat”. Casa Albă i-a adus un omagiu bizar lui Harambe, gorila care a murit acum 10 ani într-un incident viral

1 minut de citit Publicat la 18:00 28 Mai 2026 Modificat la 18:00 28 Mai 2026

Harambe, un mascul de aproximativ 180 de kilograme din specia gorilelor de câmpie, a fost împușcat mortal pe 28 mai 2016 FOTO: Getty Images

Casa Albă a stârnit reacții pe rețelele sociale după ce a publicat un mesaj comemorativ dedicat lui Harambe, gorila ucisă în 2016 la grădina zoologică din Cincinnati, într-un incident care a devenit unul dintre cele mai virale momente ale culturii online moderne.

Mesajul, publicat miercuri seara, zi în care Harambe ar fi împlinit 27 de ani, îl descrie drept „un adevărat patriot” și „o icoană care a devenit parte din istoria internetului, cultura americană și memoria unei întregi generații”, potrivit The Guardian.

Harambe, un mascul de aproximativ 180 de kilograme din specia gorilelor de câmpie, a fost împușcat mortal pe 28 mai 2016 după ce un copil de trei ani a pătruns în țarcul gorilelor. Băiatul, Isaiah Dickerson, a escaladat un gard, a trecut printr-un gard viu și a căzut circa 4,5 metri în incintă. Imaginile surprinse atunci au arătat animalul trăgând copilul prin apă. Băiatul a scăpat cu răni ușoare.

Cazul a provocat o dezbatere internațională privind siguranța în grădinile zoologice și decizia personalului de a împușca gorila pentru a salva copilul. În același timp, incidentul s-a transformat rapid într-un fenomen viral, generând meme-uri, cântece, poezii și numeroase omagii online.

În mesajul publicat acum de Casa Albă, administrația evocă impactul cultural neașteptat al poveștii:

„A devenit un simbol al loialității, puterii, haosului, unității și al modului ciudat în care internetul poate aduce milioane de oameni împreună pentru aceeași cauză: să nu-l uite niciodată pe Harambe”.

Postarea se încheie cu fraza: „A plecat, dar nu va fi uitat niciodată. Odihnește-te în pace, adevărat patriot”.

Harambe s-a născut în captivitate, în mai 1999, la grădina zoologică din Brownsville, Texas.

La scurt timp după incidentul din 2016, Donald Trump, pe atunci candidat la președinția SUA, declara că imaginile cu Harambe și copilul erau „frumoase de privit”, deși situația devenise periculoasă.

„Nu cred că aveau de ales”, spunea Trump despre decizia de a deschide focul. „Viața unui copil era în pericol și e păcat că nu a existat o altă soluție”.