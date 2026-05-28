Fraţii Tate vor să se mute la Cluj-Napoca şi să cumpere un hotel cu valoare istorică. Ce spune Primăria

2 minute de citit Publicat la 17:55 28 Mai 2026 Modificat la 17:56 28 Mai 2026

Fraţii Andrew și Tristan Tate intenţionează să părăsească Bucureştiul şi să se mute defintiv la Cluj-Napoca. Potrivit presei locale, cei doi au mers deja, însoţiţi de un avocat, în oraşul din Ardeal, pentru a se decide în privinţa unei achiziţii imobiliare. Cluj24.ro notează că fraţii Tate ar urma să cumpere Hotelul Continental, pe care să-l transforme în casa lor.

"Ar trebui să cumpărăm cu 13 milioane de dolari vechiul hotel din timpul Primului Război Mondial și să-l numim Hotelul Tate. Chiar aici, în mijlocul Clujului”, au transmis fraţii Tate pe X.

Avocatul Alexandru Rîșniță a explicat că interesul celor doi fraţi este legat de mutarea definitivă la Cluj și de transformarea unui simbol arhitectural al orașului în locuință proprie.

„Vor să cumpere Hotelul Continental și să-și stabilească locuința la Cluj. Doresc să evite aglomerația și ar vrea să-și renoveze acolo, să-și facă o casă mare. Scopul vizitei, apreciază mai mult cultura clujeană decât cea din Capitală, vibe-ul orașului și lipsa aglomerației, motiv pentru care își caută o locuință aici.

Am văzut această variantă cu hotelul care este în centru, din care se poate face o casă destul de frumoasă. Da, și s-au gândit să cumpere complet Hotelul Continental”, a declarat avocatul pentru sursa amintită.

"Vom tranforma ultimul etaj într-un spațiu de locuit de lux. Vom avea penthouse-ul nostru la ultimul etaj, apoi vom redeschide tot hotel pentru turişti”, au mai susţinut fraţii pe reţelele sociale.

Reacţia Primăriei din Cluj-Napoca

Primăria condusă de Emil Boc a transmis, potrivit stiridecluj.ro, că nicio cerere de vânzare nu a ajuns la instituţie, iar dacă va veni una, municipalitatea are drept de preempțiune garantat de lege.

„Până în acest moment, nu a fost înregistrată la autoritatea locală nicio cerere cu privire la intenția de înstrăinare a imobilului Hotelului Continental. În situația în care autoritatea locală va fi sesizată cu privire la intenția de înstrăinare, aceasta urmează să se pronunțe cu privire la exercitarea dreptului de preempțiune", se arată în răspunsul oficial al Primăriei Cluj-Napoca.

Noi acuzații pentru Andrew Tate

Andrew Tate a fost chemat joi la DIICOT, unde a fost informat că procurorii au extins cercetările în cazul său și că este acum suspectat și de incitare la ură sau discriminare, au declarat surse judiciare pentru Agerpres. Procurorii au transmis, într-un comunicat, că, timp de trei ani, bărbatul de 39 de ani ar fi incitat la ură și discriminare împotriva femeilor pe rețelele sociale.

DIICOT a dat publicităţii un comunicat pe această temă, fără a menţiona numele lui Andrew Tate.