MApN anunță că au fost semnate până acum 4 contracte din 15 din programul SAFE. Termenul limită este duminică

2 minute de citit Publicat la 17:34 28 Mai 2026 Modificat la 17:36 28 Mai 2026

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării. Foto: Agerpres

Ministerul Apărării a anunțat joi că, până la această dată, au fost semnate patru contracte din 15 în cadrul programului SAFE. Termenul-limită pentru semnarea tuturor contractelor este 31 mai.

Este vorba despre achiziții de drone și kit-uri „Scorpion”, rachete antiaeriene Mistral, vehicule militare IVECO și muniție. În total, valoarea contractelor se ridică la aproximativ 880 de milioane de euro.

Lista contractelor semnate de MApN în cadrul SAFE:

Contract pentru furnizarea, de către compania Quantum Systems, a produsului „Sistem Mini UAS clasa I”, în valoare de 30.700.000 euro, fără TVA. Documentul prevede furnizarea a 34 de sisteme Mini UAS clasa I (vector), toate cu livrare în anul 2027, precum și a 15 kit-uri Scorpion, ce permit transformarea sistemului din configurație „aripă fixă” în configurație „multicopter”. Sistemele contractate, care vor fi utilizate pentru executarea misiunilor de supraveghere, completează capabilitățile deja existente în Armatei României și sunt complementare proiectului de coproducție dezvoltat în România. Contract pentru achiziția Sistemelor de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune, portabile – MANPAD MISTRAL, parafat de MApN cu Ministerul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză. Achiziția se realizează în cadrul inițiativei „European Joint Acquisition of Mistral System”, coordonată de Franța, în care România este parte, alături de alte state europene. Prețul este de 625.591.000 euro, fără TVA, și include 231 de sisteme MANPAD MISTRAL, 934 de rachete MISTRAL, servicii de instruire, muniții de antrenament, documentații, un simulator și suport logistic. Programul „Sisteme de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune, portabile – MANPAD MISTRAL” a fost inclus în Planul de investiții pentru industria europeană de apărare, elaborat în baza Regulamentului „Acțiunea pentru securitatea Europei – SAFE”. Contract subsecvent pentru Programul Platforme multifuncționale de transport pe roți, încheiat în baza Acordului-cadru din anul 2019, cu compania IVECO DEFENCE VEHICLE S.p.A. din Italia. Valoarea acestui contract subsecvent este de 1.069.018.421 lei, fără TVA, compania având obligația de a livra, în perioada 2026-2028, un număr de 860 de platforme de transport auto multifuncționale - pe roți, în 16 configurații. Contract semnat, prin NATO Support and Procurement Agency – NSPA, referitor la Muniție tip 35x228 mm, care prevede achiziția a 87.360 de lovituri calibrul 35x228mm LINKED HEI-T. Prețul de achiziție este de 23.356.400 euro, fără TVA, livrările produselor urmând a fi efectuate în anul 2027. Ministerul Apărării Naționale caută soluții pentru depășirea obstacolelor de natură procedurală și comercială, astfel încât să fie respectat calendarul de implementare a Programului SAFE

Termenul limită pentru semnarea contractelor pentru programul SAFE este 31 mai. Anterior, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, declarase că nu știe dacă toate contractele vor fi semnate până duminică, după ce au existat „blocaj”.

„Suntem în situația în care toate aceste firme vin cu documente prin care încearcă să demonstreze (că îndeplinesc) cerințele pe care Parlamentul României le-a impus.

Pe măsura ce aceste cerințe sunt îndeplinite, trecem la semnarea contractelor (...) Până la termenul de duminică seara vom semna atâtea contracte câte îndeplinesc condițiile”, a spus Radu Miruță.

MApN este cel mai mare beneficiar al programului SAFE, cu 15 proiecte.