Ultime 72 de ore pentru semnatea contractelor SAFE. Până acum au fost semnate doar trei contracte din 15

1 minut de citit Publicat la 10:28 27 Mai 2026 Modificat la 10:32 27 Mai 2026

Guvernul a aprobat, prin acest memorandum, semnarea acordului de împrumut. Foto: Getty Images

Jurnalistul Radu Tudor avertizează într-o analiză că România riscă să piardă finanțarea de 16,7 miliarde de euro din programul european SAFE pentru înzestrare militară și mobilitate, dacă autoritățile nu finalizează în următoarele zile semnarea contractelor necesare. Potrivit acestuia, tensiunile dintre Ministerul Finanțelor și Ministerul Apărării au întârziat procesul, iar termenul-limită expiră pe 31 mai.

“Începând de azi, mai sunt exact 72 de ore la dispoziția MApN, MAI și altor structuri de forță pentru semnarea contractelor subsecvente programului SAFE. CSAT și Guvernul au dat toate aprobările necesare. Parlamentul a întârziat până azi ultimul vot pe OUG (controversat) legată de SAFE. Trebuie finalizate negocierile și semnate contractele cu firmele care vor produce și vor livra sistemele de armament și tehnică militară.

Termenul limită expiră duminică, 31 mai. Dar, practic, miercuri, joi și vineri sunt zilele în care mai pot fi semnate contractele la sediile MApN, MAI și la servicii”, a scris Radu Tudor.

Acesta a precizat că presa a semnalat unele disfuncționalități în atribuirea contractelor, cu favorizarea vizibilă a unor companii prin sumele alocate și selecția netransparentă.

“Cel mai mare beneficiar este MApN, cu 15 proiecte, 3 dintre ele fiind semnate deja. Rămân 12 de semnat până duminică, 31 mai.

Din cauza neînțelegerilor dintre Ministerul Finanțelor și Ministerul Apărării Naționale, este posibil ca România să piardă cele 16,7 miliarde de euro din tot programul SAFE.

Radu Miruță și Alexandru Nazare și-au adresat reciproc, în public, reproșuri în legătură cu întârzierile repetate în finalizarea programului SAFE. Acest program de înzestrare și mobilitate militară este crucial pentru țara noastră, cu o poziție strategică pe Flancul Estic al NATO și cu cea mai lungă frontieră cu războiul declanșat de Rusia în Ucraina și în bazinul Mării Negre”, a mai scris Radu Tudor.