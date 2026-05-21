Remus Pricopie, despre scandalul SAFE: Costul nu mai este electoral, ci de încredere, plătit de țară. De ce ne punem piedică singuri?

1 minut de citit Publicat la 16:45 21 Mai 2026 Modificat la 16:45 21 Mai 2026

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie. Foto: Agerpres

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a spus joi că atunci când proiectele strategice „devin arme de conflict politic intern, costul nu mai este electoral”, făcând referire la scandalul programului SAFE. El a transmis, într-un mesaj pe Facebook, că acest cost devine unul „de încredere, plătit de țară, nu de politicieni”.

„Politica internă a început să fie purtată, tot mai des, pe terenul relațiilor strategice externe ale României. Și acesta este un semn rău.

Disputa despre programul SAFE și relația industrială cu Germania, urmată imediat de controversa privind proiectul strategic de la Doicești, realizat în parteneriat cu Statele Unite, arată că lupta politică internă a depășit deja granița competiției democratice obișnuite”, a scris Remus Pricopie, pe Facebook.

„Când proiectele strategice de securitate și energie, alături de parteneriatele geopolitice, devin arme de conflict politic intern, costul nu mai este electoral. Devine un cost de încredere, plătit de țară, nu de politicieni.

Și atunci apare întrebarea: de ce ne punem piedică singuri?”, mai scrie el.

Astfel, Pricoprie subliniază că, în timp ce aceste conflice legate de proiectele strategice escaladează, „AUR și Kremlinul jubilează”.

„Statele serioase transmit partenerilor predictibilitate și continuitate. Statele fragile își transformă propriile proiecte strategice în ținte ale războiului politic intern. Germania și Statele Unite nu sunt decor electoral. Sunt parteneri strategici ai României.

În politică, multe sunt tolerate în logica confruntării democratice. În diplomație și în relațiile strategice, însă, încrederea pierdută se reconstruiește greu și lent.

Poate că ar trebui să ne amintim că un stat matur își schimbă guvernele și își gestionează conflictele politice în limitele jocului democratic, dar niciodată nu își sabotează direcția strategică. Între timp, AUR și Kremlinul jubilează”, a subliniat el.

Sorin Grindeanu a declarat joi în Parlament că a sesizat Curtea Constituțională cu privire la OUG 38 privind industria de apărare pentru că, în opinia sa, a fost adoptată cu încălcarea Constituției. Președintele Camerei Deputaților susține că Guvernul Bolojan a adăugat 11 amendamente la această ordonanță fără aviz de la Consiliul Legislativ și care nu au nicio legătură cu programul SAFE.