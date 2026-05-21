Oleksandra Matviiciuk, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, participă la două dezbateri la Timişoara

2 minute de citit Publicat la 16:52 21 Mai 2026 Modificat la 16:52 21 Mai 2026

Două evenimente de talie internațională, organizate de Universitatea de Vest din Timișoara în onoarea invitatei sale speciale, Oleksandra Matviiciuk, avocat pentru drepturile omului și președinta Center for Civil Liberties, organizație distinsă cu Premiul Nobel pentru Pace 2022. Dezbaterea de luni e moderată de Sabina Iosub, realizator Antena 3 CNN.

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) organizează, în seria „Nobel @UVT”, un nou eveniment cu valoare specială, o întâlnire de talie internațională dedicată valorilor umanismului. Oleksandra Matviiciuk, avocat pentru drepturile omului și președinta organizației ucrainene Center for Civil Liberties, organizație distinsă cu Premiul Nobel pentru Pace 2022, va fi alături de comunitatea academică din UVT și de toți cei interesați, în cadrul a două întâlniri publice, pentru a dezbate despre drepturile omului și demnitatea umană în contexte de conflict.

Organizația ucraineană Center for Civil Liberties, distinsă cu Premiul Nobel pentru Pace 2022, a marcat o premieră pentru Ucraina prin acordarea premiului Nobel pentru Pace, pentru prima dată, unui cetățean sau unei organizații din această țară.

Pentru meritele sale excepționale, avocata pentru drepturile omului Oleksandra Matviichuk a fost numită membră a Ordinului European al Meritului, alăturându-se unui total de alți nouă laureați, care vor fi invitați la o ceremonie oficială de conferire a distincțiilor, eveniment desfășurat în timpul sesiunii plenare din 18-21 mai, la Strasbourg.

În 25 mai, de la ora 11.30, în amfiteatrul de evenimente A01 din UVT (V. Pârvan nr. 4), comunitatea academică a Universității de Vest din Timișoara va organiza o ceremonie specială dedicată acordării titlului de Doctor Honoris Causa UVT președintei organizației ucrainene Center for Civil Liberties, Oleksandra Matviiciuk.

Mai apoi, Oleksandra Matviiciuk se va întâlni cu publicul timișorean într-o conferință, care se va desfășura tot luni, 25 mai, începând de la ora 18, în Aula Magna a UVT, când va fi dezbătută o temă de mare actualitate: 'Memory, Resistance and Human Dignity in Times of Conflict', un dialog despre memorie, rezistență și valorile care definesc umanitatea în vremuri dificile.

Moderatorul acestui eveniment este Sabina Iosub, jurnalistă recunoscută pentru profesionalismul și implicarea sa în dezbaterile publice relevante.

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea, a transmis că: „În data de 25 mai, avem onoarea de a acorda titlul de Doctor Honoris Causa UVT președintei organizației ucrainene Center for Civil Liberties, Oleksandra Matviiciuk, dar și de a participa la un dialog de talie internațională despre memorie și puterea de rezista în timpul conflictelor, despre valorile care ne unesc în vremuri dificile.

Vă așteptăm la UVT într-un moment cu totul special pentru comunitatea noastră academică, un moment important pentru consolidarea puterii adevărului și umanității în lumea contemporană”, spune acesta.

„Participarea este gratuită și se face pe bază de înregistrare, prin formularul disponibil aici: https://forms.gle/3JP8aHEuU38dsSNF6.

Intrarea în sălile dedicate evenimentului se va face pe baza actului de identitate (CI/pașaport).

Vă așteptăm!”, a transmis dr. Horea Băcanu,

Universitatea de Vest din Timișoara.