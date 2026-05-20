Prețurile locuințelor de lux din București s-au dublat în ultimii cinci ani

Clienții pun tot mai mult accent pe spațiu și pe accesul la facilități esențiale pentru familie. Foto: Getty Images

Creșterea fiscalității afectează piața imobiliară din România și accesul la locuințe, în special pentru tineri. În același timp, cumpărătorii sunt tot mai atenți la ceea ce aleg: nu mai caută doar apartamente, ci și acces la infrastructură, siguranță și calitatea vieții. Nu cresc doar prețurile, ci și standardele de calitate cerute de clienți.

Antena 3 CNN, alături de platforma Homezz, continuă dezbaterile dedicate acestui sector prin conferința „Piața imobiliară din România: de la promisiuni la reguli, încredere și capital”, eveniment în care specialiștii au analizat transformările accelerate ale pieței și noile cerințe ale cumpărătorilor.

În cadrul conferinței, expertul imobiliar Alexandru Manea a explicat că prețurile proprietăților de lux din nordul Capitalei s-au dublat în ultimii ani, pe fondul blocajelor și al lipsei proiectelor noi.

„În ultimii cinci ani, de când am intrat pe nișa de luxury, mai ales în zone precum Dorobanți, Aviatorilor și Primăverii, prețurile s-au dublat, de la 5.000 de euro la 10.000 de euro pe metrul pătrat. Motivul este faptul că totul este blocat și nu mai există proiecte noi care să completeze oferta existentă, astfel încât cumpărătorii să aibă mai multe opțiuni. În aceste condiții apar produsele unice, iar cumpărătorul final trebuie să plătească pentru ele. Dacă nu plătește, nu are acces să locuiască în zona respectivă”, a declarat Alexandru Manea.

Acesta a vorbit și despre schimbarea preferințelor cumpărătorilor din ultimii ani, care pun tot mai mult accent pe spațiu și pe accesul la facilități esențiale pentru familie.

„În ultimii ani, oamenii s-au axat foarte mult pe spațialitate, pe terase, pe grădini și pe accesul facil către școli și grădinițe. Am observat cum mulți cumpărători care au deja o proprietate în centru își doresc să se mute la periferie pentru a avea acces mai ușor la o grădiniță sau la o școală internațională”, a concluzionat expertul imobiliar la finalul conferinței.