Rapperul Wiz Khalifa a fost dat în urmărire generală de Poliția Română după ce a fost condamnat pentru consum de marijuana pe scenă

1 minut de citit Publicat la 17:50 20 Mai 2026 Modificat la 18:05 20 Mai 2026

Rapperul Wiz Khalifa, condamnat definitiv la 9 luni de închisoare cu executare, după ce a fumat marijuana pe scenă la "Beach, Please". FOTO: Poliția Română

Poliția Română l-a dat miercuri în urmărire generală pe rapperul Wiz Khalifa, după ce a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare pentru deținere de droguri de risc.

În decembrie 2025, Curtea de Apel Constanţa l-a condamnat la o pedeapsă de 9 luni de închisoare cu executare pe rapperul Wiz Khalifa, pentru deţinere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu. Decizia a fost atacată la Înalta Curte de Casație și Justiție. Magistrații Curții Supreme au respins recursul în casație formulat de artist.

Decizia magistraților a venit după ce în iulie 2024 şi-a aprins o ţigară cu canabis pe scenă, în timp ce susţinea un concert la Festivalul "Beach, Please!" de la Costineşti, potrivit Agerpres.

Iniţial, în luna aprilie 2025, Wiz Khalifa a primit la Tribunalul Constanţa (instanţa de fond) o pedeapsă uşoară, constând în amendă penală în cuantum de 3.600 lei, însă Curtea de Apel Constanţa a admis apelul procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) şi a dispus condamnarea rapperului american la 9 luni închisoare cu executare.

Pe 14 iulie 2024, Wiz Khalifa a fost ridicat de poliţişti, după ce şi-a aprins o ţigară cu canabis pe scenă, în timp ce susţinea un concert la Festivalul "Beach, Please!" de la Costineşti.

Ulterior, el a fost pus sub acuzare de DIICOT pentru deţinere fără drept de droguri de risc, însă a fost lăsat liber.

Cameron Jibril Thomaz (născut pe 8 septembrie 1987), cu numele de scenă Wiz Khalifa, este un cunoscut rapper, cântăreţ, textier şi actor american.

Conform Codului Penal din România, deţinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani, ori cu amendă. Deţinerea de droguri de mare risc, pentru consum propriu, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.