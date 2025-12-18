Rapperul Wiz Khalifa va fi dat în urmărire internațională, după ce a fost condamnat definitiv în România la 9 luni de închisoare

Rapperul Wiz Khalifa, condamnat definitiv la 9 luni de închisoare cu executare, după ce a fumat marijuana pe scenă la "Beach, Please". Foto: Getty Images

Rapperul american Wiz Khalifa, condamnat printr-o sentinţă definitivă joi de Curtea de Apel Constanţa la o pedeapsă de 9 luni de închisoare cu executare pentru că a fumat marijuana pe scenă la festivalul „Beach, Please!”, va fi dat în urmărire internațională, a anunțat IPJ Constanța.

Conform sursei citate, mandatul de executare a pedepsei cu închisoarea se află în lucru la Unitatea Teritorială de Căutare Persoane Dispărute sau Urmărite, bărbatul fiind dat în urmărire naţională.

"Urmează a fi formulată cerere de urmărire internaţională, conform prevederilor legale în vigoare. Ulterior, urmează a se relaţiona cu autorităţile competente din SUA prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională", transmite IPJ Constanța, potrivit Agerpres.

Rapperul american Wiz Khalifa a fost condamnat la închisoare cu executare printr-o sentinţă definitivă a magistraţilor constănţeni, după ce în iulie 2024 şi-a aprins o ţigară cu canabis pe scenă, în timp ce susţinea un concert la Festivalul "Beach, Please!" de la Costineşti.

Iniţial, în luna aprilie a acestui an, Wiz Khalifa a primit la Tribunalul Constanţa (instanţa de fond) o pedeapsă uşoară, constând în amendă penală în cuantum de 3.600 lei, însă Curtea de Apel Constanţa a admis joi apelul procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) şi a dispus condamnarea rapperului american la 9 luni închisoare cu executare.

Pe 14 iulie 2024, Wiz Khalifa a fost ridicat de poliţişti, după ce şi-a aprins o ţigară cu canabis pe scenă, în timp ce susţinea un concert la Festivalul "Beach, Please!" de la Costineşti.

Ulterior, el a fost pus sub acuzare de DIICOT pentru deţinere fără drept de droguri de risc, însă a fost lăsat liber.

Cameron Jibril Thomaz (născut pe 8 septembrie 1987), cu numele de scenă Wiz Khalifa, este un cunoscut rapper, cântăreţ, textier şi actor american.

Conform Codului Penal din România, deţinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani, ori cu amendă. Deţinerea de droguri de mare risc, pentru consum propriu, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.