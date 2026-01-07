Nicușor Dan e singurul șef de stat care a rămas blocat în Paris. Toți liderii europeni au plecat încă de aseară

5 minute de citit Publicat la 10:04 07 Ian 2026 Modificat la 12:17 07 Ian 2026

Zăpada împiedică decolarea aeronavei președintelui Nicușor Dan de la Paris. Foto: Antena 3 CNN

UPDATE 11:05 Avionul Spartan cu președintele și delegația oficială ar trebui să decoleze în 45 de minute de la Paris.

Vasile Marcu, jurnalist Antena 3 CNN: „Din acest moment, ar trebui ca în aproximativ 45 de minute să poată decola avionul Spartan cu președintele și delegația oficială către țară, dar, repet, așteptăm din partea turnului de control să dea liber la decolare. Până în momentul de față nu s-a întâmplat acest lucru. Încă ninge abundent în Paris, în zona Parisului, ceea ce nu s-a întâmplat de foarte mult timp.

Acesta este și motivul pentru care nu a putut decola în aceasta dimineață aeronava prezidențială. Practic, toată procedura a fost dusă până aproape de capăt. Delegația a intrat in avion, avionul a fost degivrat (curățat de gheața acumulată, n.r.), a rulat pe pistă, cu motoarele pornite, așteptând doar aprobare de la turnul de control pentru decolare. Nu s-a întâmplat acest lucru, pentru că pista, din cauza ninsorilor, a viscolului abundent, nu a putut fi curățată suficient de repede, astfel încât avionul să decoleze, motiv pentru care decolarea a fost întârziată în această dimineață cel puțin o oră și jumătate.

Președintele este pe aeroport, a rămas în sala de așteptare, s-a întreținut cu cei din aeroport, așteptând ca avionul să primească liber la decolare.

Toții liderii care au participat la Coaliția de Voință au plecat încă de ieri seară. Nu au fost condiții meteo nefavorabile nici în Germania, nici în Spania, cu atât mai puțin spre zona de sud a Europei. Au plecat toti, mai putin delegația României.”

Știrea inițială

Președintele Nicușor Dan era, în continuare, blocat la Paris, miercuri dimineață, din cauza vremii care nu permite decolarea aeronavei sale, arată surse Antena 3 CNN.

Potrivit informațiilor valabile la ora 09:30, ora României, decolarea este întârziată încă cel puțin o oră și jumătate, în condițiile în care pista e acoperită cu zăpadă, iar îndepărtarea acesteia se face cu dificultate.

Imagini de la fața locului arată, într-adevăr, un strat de zăpadă consistent pe pista aeroportului parizian.

"De mai bine de o oră a început să ningă viscolit. Ninge foarte puternic în zona Parisului. De altfel, este și anunțat un cod galben, iar mai târziu, cod portocaliu de ninsori.

Autoritățile locale au cerut parizienilor să nu iasă din case dacă nu au nevoie. Aeroportul este acoperit cu zăpadă în momentul de față.

Aeronava prezidențială a fost deja pregătită pentru decolare însă, din cauza viscolului, cei de la aeroport nu pot curăța pista îndeajuns de repede încât să poată decola avionul, pentru că vântul puternic aduce imediat zăpada înapoi.

Așa că, în momentul de față, autoritățile aeroportuare coordonate au luat decizia să întârzie decolarea cu o oră și jumătate, cel puțin.

Prin urmare, președintele rămâne la Paris, în așteptarea unor condiții mai bune, după ce ar fi trebuit să decoleze încă de seara trecută", a relatat Vasile Marcu, reporter Antena 3 CNN.

La ora publicării acestei actualizări, președintele român coborâse din aeronavă și s-a reîntors în aeroport, în așteptarea momentului când plecarea va fi posibilă.

Nicușor Dan, pe aeroportul din Paris: "În Făgăraș, unde am copilărit, erau zăpezi mari"

În așteptarea decolării, Nicușor Dan a fost întrebat dacă i s-a întâmplat - în perioada în care nu era președinte - să fi rămas blocat din cauza zăpezii.

În mod specific, el a fost chestionat dacă a rămas blocat într-un tren înzăpezit.

"Nu, dar am circulat des cu trenul, iar în anumite momente inclusiv cu nașu' (adică fără bilet, cu o plată modică la controlorul de pe tren, n.r.)", a răspuns el.

"În Făgăraș, acolo unde am copilărit, erau zăpezi mari. Era un deal unde ne dădeam cu sania și a fost odată un viscol care a adus o zăpadă mai înaltă decât noi. Iar noi ne bucuram și făceam tuneluri (în zăpadă)", a adăugat președintele.

Nicușor Dan a rămas blocat o noapte la Paris. Aeronava președintelui nu a decolat din cauza vremii

Din cauza condițiilor meteo nefavorabile din țara noastră, președintele Nicușor Dan și jurnaliștii care l-au însoțit la Paris nu s-au putut întoarce în România în noaptea de marți spre miercuri, așa cum era planificat.

Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, aeronava Spartan cu care Dan și jurnaliștii au ajuns la Paris (foto următoare) nu a mai decolat din capitala franceză pentru că ceața groasă de la București ar fi putut împiedica aterizarea avionului.

Surse Antena 3 CNN spun că acesta nu ar fi echipat pentru aterizare în condiții de vizibilitate redusă.

În România, Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, noi coduri galbene de ninsori, polei, vânt puternic și ger.

Mai bine de jumătate din țară se află sub avertizări de vreme severă, iar temperaturile vor ajunge local până la –15 grade Celsius.

Vremea este aspră și în Franța.

Ministrul francez al Transporturilor a anunțat marți că aeroporturile din Paris, Charles de Gaulle și Orly, vor întâmpina probleme miercuri, în prima parte a zilei, când se așteaptă ca aproape jumătate dintre zboruri să fie anulate.

❄️ La #neige se met à tomber sur le sud et l'est de la #Normandie ainsi que l'ouest des #HautsDeFrance et de l'#ÎleDeFrance ce matin du mercredi 7 janvier 2026, ici l'A29 à #Cottévrard en #SeineMaritime. (webcam @Viewsurf) pic.twitter.com/Mo8CXl71w9 — Guillaume Séchet (@Meteovilles) January 7, 2026

❄️ ALERTE l Véritable blizzard à Feuquiere (60). #Neige



‼️Formation de congère en cours ‼️



Pour suivre l’actualité, suivez nous pic.twitter.com/R8yjl9X89n — - Le Direct Info ? (@LeDirectInfo) January 7, 2026

De asemenea, MAE român a transmis în marți seară o avertizare de călătorie pentru Franța, pentru ziua de miercuri.

Potrivit comunicatului MAE, autorităţile franceze au emis un cod portocaliu de ninsori abundente şi polei.

Sunt afectate regiunile Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, Poitou-Charentes, Limousin, Vendee, Maine-et-Loire, Eure-et-Loir, Orne, Haute-Normandie, Allier, vestul Burgundiei şi vestul regiunii Champagne-Ardennes.