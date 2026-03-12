Trei scenarii pentru cât de mult va crește inflația în UE dacă războiul din Iran continuă. Două dintre ele prevăd un șoc puternic

Economiștii estimează că scumpirea petrolului și a gazelor ar putea duce la o creștere semnificativă a inflației în zona euro. Piețele au început deja să includă în prețuri riscul unei majorări a dobânzii în 2026, scrie Euronews.

Prețurile petrolului au înregistrat luni una dintre cele mai spectaculoase scăderi într-o singură ședință din istorie, după ce președintele Donald Trump a semnalat că operațiunea militară condusă de SUA împotriva Iranului se apropie de final. Pentru consumatorii europeni, însă, această relaxare nu s-a văzut încă la pompă.

Într-o conferință de presă susținută luni seara, Trump a declarat că forțele americane și israeliene au avansat rapid în operațiunile militare împotriva Iranului și a subliniat că Washingtonul nu va permite perturbarea rutelor globale de aprovizionare cu energie, inclusiv prin Strâmtoarea Ormuz. „Aprovizionarea cu petrol va fi mult mai sigură”, a spus Trump, adăugând că Statele Unite ar putea escorta petrolierele prin această rută maritimă strategică, dacă va fi necesar. Întrebat dacă războiul s-ar putea încheia în câteva zile, Trump a răspuns: „Cred că da”.

Cotația West Texas Intermediate, care urcase duminică noaptea până la 119 dolari, echivalentul a 110 euro pe baril, pe fondul temerilor privind o posibilă închidere a Strâmtorii Ormuz, a coborât sub 90 de dolari, adică 83 de euro, până la finalul ședinței de luni, o variație de peste 30 de dolari în mai puțin de 24 de ore.

În ciudaacestei scăderi bruște a contractelor futures pe petrol, transferul dintre prețurile angro ale țițeiului și costurile carburanților la pompă nu este nici imediat, nici simetric. Tocmai această întârziere îi face pe economiști să nu fie încă pregătiți să spună că riscurile pentru inflația din zona euro au trecut.

Prețurile carburanților în Europa rămân în jur de 2 euro pe litru

Potrivit Fuelo, o platformă care monitorizează în timp real prețurile carburanților din Europa, benzina și motorina rămân la niveluri ridicate în mai multe mari orașe europene.

La Milano, benzina fără plumb 95 costă 1,89 euro pe litru, iar motorina 2,10 euro.

La Paris, benzina este puțin mai scumpă, la 1,92 euro pe litru, în timp ce motorina este ușor mai ieftină, la 2,06 euro.

Frankfurt este cel mai scump dintre cele trei orașe, cu benzina fără plumb 95 la 2,12 euro pe litru și motorina la 2,19 euro.

„Cel mai relevant canal prin care conflictul cu Iranul se transmite către creștere economică, inflație și politica monetară în Europa este creșterea prețurilor la energie, deoarece majoritatea țărilor europene sunt importatoare de petrol și gaze”, a spus Sven Jari Stehn, economist-șef pentru Europa la Goldman Sachs, într-o notă publicată săptămâna trecută.

Potrivit regulii orientative folosite de Goldman Sachs, o creștere de 10% a prețului petrolului înseamnă un avans de 0,3% al inflației generale în zona euro.

Banca avertizează însă că efectele neliniare ar putea amplifica șocul, mai ales dacă și prețurile gazelor, care evoluează după o dinamică diferită față de petrol, rămân ridicate.

Trei scenarii pentru inflația europeană

Ruben Segura-Cayuela, economistul-șef pentru Europa al Bank of America, a prezentat trei scenarii, în funcție de cât timp vor rămâne prețurile energiei la niveluri ridicate.

În scenariul considerat cel mai probabil, petrolul se stabilizează în jurul valorii de 80 de dolari, adică 74 de euro pe baril, iar gazul TTF din Olanda în jurul a 50 de euro/MWh, pentru aproximativ două luni. În acest scenariu, inflația din zona euro ar atinge temporar un vârf de aproximativ 2,5% în martie și aprilie, după care ar coborî din nou sub 2% până la sfârșitul verii. În același timp, PIB-ul ar urma să crească cu aproximativ 1% în 2026, un ritm lent, dar gestionabil și puțin probabil să determine BCE să înăsprească politica monetară.

Un șoc mai puternic, în care petrolul ar ajunge la 100 de dolari, echivalentul a 92 de euro, iar gazul la 60 de euro/MWh, ar fi mai dificil de absorbit. În acest caz, inflația ar avea o medie de 2,4% pe parcursul anului 2026, cu un vârf de peste 3% în trimestrul al doilea, creșterea economică ar încetini la circa 0,8%, iar revenirea la ținta de 2% a BCE s-ar amâna probabil până la începutul lui 2027.

Al treilea scenariu presupune o perturbare prelungită. Chiar dacă petrolul s-ar menține în jurul a 80 de dolari, un șoc energetic de patru luni ar putea duce inflația anuală la aproximativ 2,2%, cu o medie de 2,5% în trimestrul al doilea și cu o încetinire a PIB-ului zonei euro la circa 0,9%, existând și riscul unei contracții temporare.

Dacă prețurile energiei rămân ridicate, Segura-Cayuela estimează că BCE ar putea fi nevoită să majoreze dobânzile cu un total de 50 până la 75 de puncte de bază, cel mai probabil până în septembrie. „Dacă prețurile energiei nu se normalizează până în iunie, BCE ar putea foarte bine să majoreze dobânzile. Piețele au început deja să includă acest risc în prețuri.”, a spus el.

Oxford Economics: Vechea abordare de a ignora șocul nu mai este valabilă

Pentru Michael Saunders, consilier economic senior la Oxford Economics, amenințarea nu ține doar de nivelul prețurilor petrolului, ci și de întrebarea dacă băncile centrale mai au credibilitatea necesară pentru a absorbi șocul fără să intervină.

Presupunerea veche, potrivit căreia băncile centrale puteau pur și simplu să ignore o inflație alimentată de energie, nu mai este valabilă, a susținut Saunders într-o notă recentă. Noua abordare, spune el, este de a contracara riscul ca șocurile de pe piața energiei să se transmită în așteptările inflaționiste mai largi.

Folosind modelul economic global al Oxford Economics, Saunders a estimat că actualele ipoteze privind prețurile energiei indică o inflație în zona euro cu aproximativ 0,5 până la 0,6 puncte procentuale mai mare în trimestrul al patrulea din 2026 decât se anticipase anterior, un impact mai mare decât în cele mai multe alte economii majore, reflectând dependența structurală a Europei de importurile de energie.

BCE va menține probabil dobânzile neschimbate pe termen scurt, a adăugat Saunders, însă, având în vedere că ratele se află deja la niveluri aproximativ neutre, instituția ar putea decide să le crească încă din acest an dacă scumpirea energiei persistă.

Platforma de predicții financiare Polymarket indică acum o probabilitate de 42% ca BCE să majoreze dobânzile în 2026, în creștere de la doar 12% înainte ca războiul cu Iranul să înceapă, în urmă cu mai puțin de două săptămâni. Această triplare a probabilității implicite arată cât de mult și-au recalibrat piețele așteptările privind reacția BCE.

Înaintea campaniei administrației Trump împotriva Iranului, consensul era clar în favoarea unor reduceri de dobândă în economiile dezvoltate. Acum, pe fondul riscului ca inflația alimentată de energie să împingă inflația generală din zona euro din nou peste 3% în lunile următoare, investitorii se protejează tot mai mult împotriva posibilității ca BCE să fie forțată, în schimb, să înăsprească din nou politica monetară.