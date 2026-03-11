Șefa BCE anunță că inflația este sub control, dar ezită să spună dacă vor crește dobânzile: „Avem un nivel de incertitudine uimitor”

Inflaţia de bază este indicatorul urmărit cu atenţie de BCE la elaborarea deciziilor sale de politică monetară. Foto: Getty Images

Șefa Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a declarat că inflația este deocamdată sub control și economiștii fac „tot ce este necesar” ca să nu existe majorări ca în 2022 și 2023, după invadarea Ucrainei de către Rusia. Întrebată însă dacă vor crește dobânzile, Lagarde a ezitat să răspundă, dar a admis că există multă „incertitudine” privind evenimentele din Orientul Mijlociu, relatează Agerpres.

„Vom face tot ce este necesar pentru a ţine inflaţia sub control şi a ne asigura că francezii şi europenii nu se vor confrunta cu majorări ale inflaţiei aşa cum am văzut în 2022 şi 2023", cauzate parţial de invadarea Ucrainei de către Rusia”, a declarat Lagarde într-un interviu acordat posturilor France 2 şi France Inter.



Preşedinta BCE nu a răspuns când a fost întrebată dacă vor creşte dobânzile. Viitoarea reuniune de politică monetară a BCE este programată în 19 martie, la o zi după întâlnirea Rezervei Federale a SUA (Fed).



Lagarde a explicat că acum situaţia „este foarte diferită” de ultima criză care a afectat inflaţia. Oficialul a argumentat că în prezent inflaţia este sub control, iar „creşterea este destul de rezistentă” în statele membre ale zonei euro.



„Totuşi, ceea ce este acum foarte diferit este că avem un nivel de incertitudine şi de volatilitate care este de-a dreptul uimitor, nu putem compara cu ce s-a întâmplat în 2022”, a explicat Lagarde.



Luni, cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a urcat cu aproape 30%, ajungând aproape de 120 dolari, apoi marţi a scăzut la aproximativ 87,80 dolari. După invadarea Ucrainei de către Rusia, preţul ţiţeiului s-a apropiat de nivelul record din 2008, cotaţia barilului de petrol atingând 139,13 dolari.



Datele publicate recent de Eurostat arată că rata anuală a inflaţiei în zona euro a scăzut până la 1,7% în ianuarie 2026, de la un nivel de 2% în decembrie 2025, mult sub ţinta pe termen mediu de 2% vizată de Banca Centrală Europeană (BCE).



De asemenea, inflaţia de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate preţurile pentru bunuri volatile, precum energia şi alimentele, a scăzut până la 2,2% în zona euro, de la un nivel de 2,3%. Inflaţia de bază este indicatorul urmărit cu atenţie de BCE la elaborarea deciziilor sale de politică monetară.