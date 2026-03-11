Un turist a fost arestat în Dubai pentru că a filmat un atac cu rachete iraniene

Un turist britanic a fost arestat în Dubai după ce ar fi filmat imagini cu rachete FOTO: Getty Images

Un turist britanic a fost arestat în Dubai după ce ar fi filmat imagini cu rachete, a declarat un grup de campanie. Bărbatul de 60 de ani, care era în vacanță, este reținut la secția de poliție Bur Dubai, după ce a fost reținut luni.

The Telegraph a aflat că bărbatul din Londra ar fi fost văzut filmând rachete iraniene, însă nu se știe dacă imaginile au fost postate pe rețelele sociale.

Influenceri și turiști au distribuit pe rețelele sociale imagini cu rachete care cad și care adesea sunt interceptate, de când Iranul a început să atace țări din Golful Persic.

Totuși, autoritățile din Emiratele Arabe Unite (EAU) i-au avertizat pe turiști și pe expați că ar putea risca închisoarea dacă postează materiale despre conflict.

Legile statului din Golf privind criminalitatea informatică sunt printre cele mai stricte din lume, iar orice comentariu despre conflictele regionale, politica guvernamentală sau chestiuni de securitate poate fi considerat o infracțiune.

Influenceri au declarat că trebuie să fie atenți la ceea ce postează, după ce autoritățile au avertizat că orice material considerat dăunător pentru „ordinea publică”, „unitatea națională” sau reputația statului poate duce la amenzi de până la 77.000 de dolari sau la închisoare.

Radha Stirling, directorul executiv al grupului de campanie Detained in Dubai, a confirmat că acordă asistență familiei britanicului, în timp ce acesta încă era în spatele gratiilor marți.

În 2011, omul de afaceri britanic Lee Brown a murit în secția de poliție Bur Dubai, după ce fusese reținut timp de cinci zile.

„Da, autoritățile au emis aceste avertismente, dar când ești acolo și vezi că toți ceilalți par să distribuie aceste fotografii, mulți oameni pur și simplu vor uita sau se vor lăsa furați de peisaj”, a declarat pentru sursa citată Radha Stirling. „Toată lumea are telefonul și camera scoase. Oamenii sunt pur și simplu puțin neglijenți. Nu înțeleg că este foarte serios, că ar putea ajunge la închisoare acolo”.

Străini suspectați că ar fi spioni

Stirling a mai spus că poliția și alte autorități sunt „hipersensibile” în privința cetățenilor străini care fac fotografii în afara clădirilor guvernamentale, din cauza temerilor că aceștia ar putea fi „spioni iranieni”.

„Cred că sunt două motive. În primul rând, nu vor ca informații imediate să ajungă înapoi în Iran sau în Rusia și la persoane care ar putea transmite Iranului dacă loviturile cu rachete au fost sau nu reușite. Dar în cazul unor lucruri de acest tip, pentru că aceste informații nu sunt prea greu de aflat, cred că este în principal o chestiune de imagine.

Nu vor ca aceste fotografii să rămână pe internet, aruncând o umbră asupra Dubaiului și Abu Dhabiului pentru următorii cinci sau zece ani, în timp ce oamenii le privesc și se gândesc: «oh, de fapt nu este sigur».

Nu vor ca aceste imagini să se întipărească în mintea oamenilor. Este mai mult PR decât orice altceva”, a mai spus Radha Stirling.

Turistul britanic nu a fost pus sub acuzare și ar putea fi eliberat fără alte măsuri. Totuși, dacă ar fi condamnat în baza legilor privind criminalitatea informatică din EAU, ar putea primi până la doi ani de închisoare sau o amendă. Legile privind securitatea națională ar putea duce însă la o pedeapsă mai aspră.