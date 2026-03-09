Influencerii care fug din Dubai își abandonează animalele de companie. Își lasă câinii și pisicile, pe stradă, fără apă sau mâncare

Fotografii cu câini legați de stâlpi de iluminat și lăsați fără mâncare sau apă au circulat pe rețelele sociale. Foto: colaj Facebook.com/THINGSYOUDONTKNOWOFFICIAL/ X/@dominicdyer

Influencerii care fug din Dubai, din cauza războiului din Iran, își abandonează animalele de companie. ONG-urile pentru câini și pisici spun că sunt „copleșite” de numărul mare de animale găsite, pe străzi, fără apă sau mâncare, uneori legat de stâlpi de iluminat. Au fost găsite animale de companie inclusiv în deșert, în apropiere de granița cu Oman. Alți proprietari au încercat să eutanasieze animale sănătoase. Aceștia invocă restricțiile de călătorie sau costurile de relocare, relatează The Telegraph.

Rețelele sociale au fost inundate de imagini cu animale de companie, abandonate pe străzi, pe măsură ce proprietarii lor fug din Dubai.

Pet owners abandoning their dogs & cats as they flee Dubai



In one day alone, I had 27 messages”, she said.

“They don't know where they're going to put the animals because they're leaving the country, so people have been telling us very politely and discreetly that if we cannot… pic.twitter.com/zyXStnSbGe — dominic dyer (@domdyer70) March 5, 2026

Medicii veterinari din oraș confirmă că văd un număr uriaș de pisici și câini abandonați. Unii au spus chiar că au fost sunați de proprietari, care au întrebat dacă își pot eutanasia animalele de companie sănătoase.

K9 Friends Dubai, o organizație dedicată găsirii de noi familii pentru câini în Emiratele Arabe Unite, a declarat că a fost „copleșită” de numărul animalelor abandonate pe străzile din Dubai.

The Barking Lot, un serviciu de cazare pentru animale de companie din Dubai, se confruntă de asemenea cu adăposturi supraaglomerate. Proprietara Aditi Gouri a spus că voluntarii din centrele de salvare a animalelor au raportat sute de animale abandonate în plus față de numărul obișnuit.

„Adăposturile sunt supraaglomerate acum și facem cu toții ce putem Încercăm să fim cât de flexibili posibil pentru că înțelegem că acestea sunt vremuri dificile”, a spus Aditi Gouri, proprietara The Barking Lot.

Un voluntar, care a dorit să rămână anonim, a spus pentru The Telegraph: „Nu există aici un sistem de adăposturi adecvat, la scară mare, care să poată gestiona această situație. Puținele locuri existente sunt mereu pline. În medie, primesc personal în jur de cinci mesaje pe zi de la oameni care spun că pleacă și că își vor lăsa animalul pe stradă dacă nimeni nu îl ia.”

Fotografii cu câini legați de stâlpi de iluminat și lăsați fără mâncare sau apă au circulat pe rețelele sociale. War Paws, o organizație caritabilă care sprijină animalele în timpul conflictelor, a spus că abandonarea animalelor de companie nu este ceva nou în astfel de crize.

„Se întâmplă și în Irak și Ucraina… unii oameni pur și simplu nu văd animalele de companie așa cum le vedem noi. Abandonarea animalelor la graniță sau pe străzi… nu există cu adevărat nicio scuză pentru asta. Dubai este o țară prosperă”, a spus Louise Hastie, CEO-ul War Paws.

O femeie din Al Ain a descoperit o pisică și patru pui abandonați într-o cușcă pe veranda ei, împreună cu un mesaj de la proprietar în care acesta spunea că nu a putut să își ia animalele cu el atunci când a plecat.

Potrivit The Telegraph, au fost și cazuri în care animalele au fost abandonate să moară în deșert după ce proprietarii care au încercat să fugă din zonă prin Oman au fost opriți să le transporte peste granița Emiratelor Arabe Unite.