Grindeanu reclamă că în proiectul de buget nu e inclusă creșterea salariului minim, deși a fost convenită în Coaliție

Creșterea salariului minim, convenită în Coaliție, nu este prinsă în proiectul de buget, a declarat luni Sorin Grindeanu, care a anunțat că PSD va decide duminica viitoare, în Consiliul Politic Național, poziția oficială a partidului față de proiectul de buget pe care l-a primit aseară. Liderul social-democrat a spus că a transmis proiectul colegilor din partid și că, în următoarele zile, PSD va formula amendamente pe care le va înainta Coaliției înainte de aprobarea bugetului.

Grindeanu a afirmat că social-democrații se așteaptă ca până la finalul acestei săptămâni proiectul de buget să fie trimis în Parlament, astfel încât, spre sfârșitul săptămânii, să poată fi depuse amendamentele. El a precizat că, înaintea dezbaterilor din plen, PSD vrea să aibă un punct de vedere clar asupra formei de buget trimise de Executiv, iar această poziție va fi stabilită în ședința CPN de duminica viitoare.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, o primă analiză a proiectului arată că există mai multe măsuri care nu au fost incluse, deși fuseseră discutate anterior în Coaliție. Liderul PSD a spus că, dincolo de „pachetul de solidaritate”, nici creșterea salariului minim nu apare în actuala variantă a bugetului.

„Nu e prins nici creșterea salariului minim, care a fost convenit în Coaliție. Sunt lucruri despre care credeam că au fost depășite”, a afirmat Grindeanu, adăugând că partidul urmează să verifice dacă mai există și alte prevederi importante care lipsesc din proiect.

El a anunțat că, în cursul zilei de azi și mâine, colegii săi vor încerca să vină cu amendamente, pentru ca acestea să fie transmise Coaliției înainte de aprobarea proiectului de buget.

Sorin Grindeanu a vorbit separat și despre situația financiară a Capitalei, precizând că a cerut o discuție distinctă în Coaliție, motiv pentru care la întâlnire a fost chemat și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. Liderul PSD a subliniat însă că Bucureștiul nu este singura administrație locală cu probleme financiare și că discuția vizează modul în care sunt distribuite sumele între Primăria Generală, primăriile de sector și județul Ilfov.

„Sper ca astăzi să se clarifice această distribuție a sumelor. Pentru toate ar trebui să se găsească o soluție, nu doar pentru București. Nu doar Bucureștiul este într-o situație economică proastă”, a spus Grindeanu.

Întrebat dacă PSD ia în calcul să renunțe la unele măsuri în cazul în care nu vor exista suficienți bani la buget, liderul social-democrat a răspuns că nu înțelege de ce pot fi găsite resurse pentru anumite facilități sau instituții, dar nu și pentru măsuri sociale.

„Nu înțeleg de ce ar fi bani suficienți să finanțezi deducerea de 400 de euro pe bursă la cineva care joacă pe bursă și să nu poți finanța indemnizația la copiii cu dizabilități. De ce aș finanța cu 2 miliarde Banca de Dezvoltare și să nu finanțezi ce spuneam?”, a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă în ședința de duminică ar putea exista și un vot privind rămânerea PSD la guvernare, Grindeanu a negat. El a explicat că decizia de intrare la guvernare a fost luată deja într-un for mai larg, după consultarea organizațiilor județene, și că partidul va păstra același standard statutar și pentru eventuale decizii viitoare.

„Nu, pentru că am decis intrarea în această Coaliție într-un for mai larg. Am consultat și consiliile politice județene, au fost 5.000 de oameni care au votat. În acel for vom face această consultare, nu în CPN”, a spus liderul PSD.

În ceea ce privește activitatea Guvernului și a premierului Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu a afirmat că, din punctul său de vedere, există „foarte multe motive” de nemulțumire, însă a precizat că în acest moment prioritatea este bugetul. El a reamintit că PSD a anunțat încă de la început că va intra într-o perioadă de evaluare a participării la guvernare.

Potrivit acestuia, social-democrații vor face mai întâi o evaluare a miniștrilor PSD, dar analiza nu se va opri acolo, ci va viza întreaga activitate a Guvernului din ultimele nouă luni. După această evaluare, partidul va lua o decizie.