Alexandru Nazare, după publicarea bugetului: „Acoperă domeniile prioritare pentru România”

1 minut de citit Publicat la 17:51 10 Mar 2026 Modificat la 17:51 10 Mar 2026

Alexandru Nazare susține că obiectivul principal este folosirea responsabilă a banilor publici. sursa foto: Agerpres

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a transmis, marţi, că bugetul pentru 2026 „proiectează realist atât nivelul veniturilor cât şi al tuturor cheltuielilor statului în acest an”. El a mai subliniat că, în acelaşi timp, acoperă domeniile prioritare pentru România și susţine mediul de afaceri şi investiţiile private.

„Am publicat astăzi în transparenţă proiectul bugetului pentru 2026. Este un buget transparent - construit în strânsă coordonare cu toţi colegii din guvern -, ce proiectează realist atât nivelul veniturilor cât şi al tuturor cheltuielilor statului în acest an”, a scris, marţi, Alexandru Nazare, pe Facebook.

Alexandru Nazare a mai precizat că într-un context european încă marcat de incertitudini, obiectivul principal este folosirea responsabilă a banilor publici.

„Este un buget al echilibrului între consolidarea fiscală şi investiţiile necesare pentru dezvoltarea României.

Într-un context european încă marcat de incertitudini, obiectivul nostru este folosirea responsabilă a banilor publici, continuarea investiţiilor şi susţinerea economiei”, a mai transmis ministrul.

Ministerul Finanțelor mai precizează că Legea bugetului pe 2026 introduce un cadru detaliat și modern de flexibilitate bugetară, care permite redistribuiri rapide între proiecte UE, PNRR și Fondul pentru modernizare, protejează fondurile europene nerambursabile și permite adaptarea la întârzieri sau accelerări în fluxurile de finanțare.

„În acelaşi timp, bugetul pentru 2026 susţine mediul de afaceri şi investiţiile private, printr-un set coerent de măsuri care încurajează dezvoltarea economică şi capitalul românesc. Sunt prevăzute scheme de ajutor de stat pentru investiţii, mecanisme de stimulare a reinvestirii profitului, instrumente moderne de finanţare şi programe dedicate industriilor strategice, inovării şi reîntoarcerii capitalului uman din diaspora.

Prin aceste măsuri, ne propunem să creăm un cadru economic mai predictibil, care să încurajeze investiţiile pe termen lung şi să susţină dezvoltarea companiilor din România”, a declarat Nazare.

Proiectul de buget este disponibil în transparenţă publică pe site-ul Ministerului Finanţelor.