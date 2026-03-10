Friedrich Merz avertizează asupra unui “război fără sfârșit” în Iran: “Am mai văzut asta în Libia și Irak”

Merz a transmis mesaje contradictorii cu privire la războiul SUA și Israelului împotriva Iranului. sursa foto: Getty

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marți că este din ce în ce mai îngrijorat de lipsa unei strategii din partea SUA și a Israelului pentru a pune capăt războiului împotriva Iranului, potrivit Politico.

„Cu fiecare zi de război, apar tot mai multe întrebări. Ceea ce ne preocupă cel mai mult este că, în mod clar, nu există un plan comun pentru a duce acest război la o încheiere rapidă și convingătoare”, a spus Merz, vorbind alături de prim-ministrul ceh Andrej Babiš la Berlin. „Nu avem niciun interes într-un război fără sfârșit”, a adăugat cancelarul.

Comentariile lui Merz vin în contextul în care SUA și Israelul continuă să atace Iranul, în timp ce Teheranul a răspuns lovind țările arabe din Golf. Conflictul regional în spirală zguduie piețele energetice globale, ridicând îngrijorări în întreaga Europă cu privire la tipul de spirală inflaționistă observată după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022.

Merz a transmis mesaje contradictorii cu privire la războiul SUA și Israelului împotriva Iranului. În ziua următoare lansării atacurilor, Merz și-a exprimat îndoiala că acestea vor reuși să răstoarne regimul de la Teheran, spunând totodată că Germania nu este în măsură să „dea lecții” aliaților. De atunci, cancelarul a declarat în repetate rânduri că susține obiectivul SUA și Israelului de a răsturna regimul, o poziție care i-a adus laudele președintelui american Donald Trump în timpul vizitei lui Merz la Biroul Oval de săptămâna trecută.

Însă Merz este supus unei presiuni politice crescânde pe plan intern pentru a adopta o linie mai dură față de atacurile Iranului. Majoritatea germanilor se opun atacurilor, conform sondajelor. Partenerul de coaliție al lui Merz, Partidul Social Democrat (SPD) de centru-stânga, pune, de asemenea, presiune pe cancelar pentru a adopta o poziție mai puțin accommodantă față de atacurile SUA și Israelului.

Acest lucru ar putea explica de ce Merz a adoptat marți un ton mai dur, avertizând că un război lung ar putea duce la un conflict care perturbă aprovizionarea cu energie a Europei și declanșează o altă criză a refugiaților.

„Un scenariu precum cel pe care l-am văzut în Libia, Irak sau alte țări din regiune ne-ar dăuna, de asemenea, tuturor”, a spus Merz. „Acest lucru afectează securitatea noastră, aprovizionarea cu energie și, posibil, și situația din jurul migrației.”

Merz a subliniat, de asemenea, că președintele rus Vladimir Putin încearcă să profite de conflictul iranian pentru a obține un avantaj în războiul Kremlinului împotriva Ucrainei.

„În timp ce alți parteneri își retrag capacitățile de pe flancurile estice și nordice ale NATO, noi rămânem acolo”, a spus Merz. „Această partajare a sarcinilor este importantă, altfel vom oferi Moscovei o oportunitate de a slăbi Ucraina și Europa. Știm că Kremlinul monitorizează îndeaproape unde deschide Iranul oportunități.”

Merz a avertizat împotriva apelurilor de relaxare a sancțiunilor împotriva Moscovei pentru a reduce prețurile la energie.

„În fața alegerii între sancțiuni și solidaritate, poziția noastră este clară: Suntem alături de Ucraina și suntem pregătiți să ducem acest lucru până la capăt”, a spus Merz.

Liderii UE urmau să organizeze marți o videoconferință găzduită de Germania, Belgia și Italia, axată, printre altele, pe modul de abordare a creșterii prețurilor la energie în întregul bloc.