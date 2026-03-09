Prețul petrolului a trecut de 110 dolari. La bursele din Asia cotația a sărit cu 10% în doar un minut

Prețurile globale ale petrolului au urcat peste pragul de 110 dolari (82,74 lire sterline) pe baril, iar piețele bursiere au înregistrat scăderi puternice, după ce escaladarea războiului dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, a amplificat temerile privind perturbări de durată ale transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz, scrie BBC.

Iranul l-a desemnat duminică pe Mojtaba Khamenei drept succesor al tatălui său, Ali Khamenei, în funcția de lider suprem.

SUA și Israelul au lansat în weekend noi valuri de lovituri aeriene asupra Iranului, vizând mai multe obiective, inclusiv depozite de petrol. O perturbare majoră a aprovizionării cu energie din regiune riscă să ducă la creșterea prețurilor pentru consumatori și companii din întreaga lume.

Luni dimineață, în Asia, cotația Brent era cu aproape 24% mai mare, ajungând la 114,74 dolari pe baril, în timp ce Nymex light sweet se aprecia cu peste 26%, până la 114,78 dolari.

Piețele bursiere din regiunea Asia-Pacific au scăzut abrupt în tranzacțiile de dimineață: indicele Nikkei 225 din Japonia pierdea peste 7%, Hang Seng din Hong Kong era în declin cu mai mult de 3%, iar ASX 200 din Australia cobora cu peste 4%.

Indicele Kospi din Coreea de Sud, afectat în mod deosebit de la debutul conflictului, a scăzut cu peste 8%, ceea ce a declanșat o suspendare a tranzacțiilor pentru 20 de minute.

Aproximativ o cincime din oferta mondială de petrol este transportată, în mod obișnuit, prin Strâmtoarea Ormuz. Însă traficul prin strâmtoare s-a redus aproape complet de la începutul războiului, în urmă cu o săptămână.

Experții bursieri anticipau că petrolul va atinge în această săptămână pragul de 100 de dolari pe baril. În realitate, cotația a avut nevoie de aproximativ un minut pentru a urca cu 10%, iar apoi de încă 15 minute pentru a avansa cu încă 10%, în debutul tranzacțiilor asiatice.

Săptămâna trecută, piețele păreau relativ calme în fața unui scenariu care, pentru milioane de barili de țiței și gaz natural lichefiat blocați în Golf, părea de coșmar, în condițiile în care aceștia nu puteau sau nu mai erau dispuși să tranziteze Strâmtoarea Ormuz. Însă escaladările din weekend, alături de imaginile cu distrugeri ale infrastructurii energetice atât în Iran, cât și în restul Golfului, au provocat o reacție rapidă de panică în piețe.

Întrebarea este acum încotro se îndreaptă situația

Unii analiști susțin că, dacă blocajul din strâmtoare va continua până la sfârșitul lunii martie, prețul petrolului ar putea depăși niveluri record și ar putea trece de 150 de dolari pe baril.

Adnan Mazarei, de la Peterson Institute for International Economics, a declarat că saltul prețurilor petrolului era de așteptat, având în vedere că producția a fost oprită în unele state din Golf și că există semne clare ale unui conflict de durată în regiune.

„Oamenii își dau seama că acest lucru nu se va încheia rapid”, a spus el, adăugând că promisiunile de asigurare și obiectivele anunțate de SUA „devin tot mai nerealiste”.

Creșterea prețului petrolului ar putea majora și costul unor produse derivate importante, precum combustibilul pentru avioane.

Livrările fizice din Golf sunt destinate în principal consumului din Asia. Există deja semne că importatorii asiatici licitează mai agresiv pentru gazul american, iar unele tancuri petroliere care se îndreptau inițial spre Europa s-au întors din drum, din mijlocul Atlanticului.

Președintele american Donald Trump a reacționat la creșterea prețurilor afirmând că majorările pe termen scurt reprezintă „un preț mic de plătit” pentru eliminarea amenințării nucleare reprezentate de Iran.

Secretarul său pentru Energie a declarat duminică, pentru posturile americane de televiziune, că Israelul, și nu SUA, este cel care vizează infrastructura energetică a Iranului, în contextul îngrijorărilor privind creșterea prețurilor la carburanți pe piața internă americană, ca efect al războiului.