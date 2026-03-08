De ce motorina ar putea ajunge prima la 10 lei pe litru. Chisăliță: „Țițeiul a crescut cu 36%, motorina s-a dublat”

În paralel cu creșteri de TVA și accize, România a importat tot mai puțin țiței și a devenit tot mai dependentă de motorină. Foto: Getty Images

În ultimii cinci ani, în România, accizele și TVA-ul au crescut mai mult decât prețul țițeiului. În același timp, am importat tot mai puțin țiței și tot mai multă motorină. Așadar, prețurile din România suferă și după explozia prețului țițeiului din cauza războiului din Orientul Mijlociu, dar și pentru cum evoluează motorina pe piețele europene. Iar veștile sunt proaste: motorina ar putea ajunge prima la 10 lei pe litru, avertizează expertul în energie, Dumitru Chisăliță, la Antena 3 CNN, dar nici prețul la benzină nu va rămâne 8 lei. Singurul care câștigă e statul, care încasează în jur de 69% din prețul carburanților.

„Am făcut o analiză pe ce s-a întâmplat în ultimii 5 ani de zile și o concluzie a fost că modul în care au crescut atât TVA cât și acciza a fost mai mult decât prețul țițeiului. Asta înseamnă că am luat-o foarte mult în fața mărfii, iar asta a transformat benzina și motorina într-un foarte important aducător de bani la buget”, a explicat Dumitru Chisăliță, duminică seara, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

În paralel cu creșteri de TVA și accize, România a importat tot mai puțin țiței și a devenit tot mai dependentă de motorină. Dumitru Chisăliță, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, crede că motorina va ajunge la 10 lei pe litru înaintea benzinei, în contextul scumpirilor generate de războiul din Iran.

„În momentul în care vorbim de benzină, trebuie să înțelegem că undeva 55% reprezintă acciză plus TVA, la motorină e 50%, ceea ce se vede în acciză și TVA, după care sunt o serie de alte componente. O componentă importantă o reprezintă prețul țițeiului sau prețul motorinei. Fac aici o precizare, în ultimii 5 ani noi am făcut un switch, am importat tot mai puțin țiței și tot mai multă motorină. Asta face să fim foarte dependenți și de modul în care evoluează motorina pe bursele din Europa și trebuie să vă spun că în ultima săptămână a crescut mult mai mult decât prețul țițeiului. Țițeiul a crescut cu 36%, motorina s-a dublat”, a explicat Chisăliță.

Câștigător este statul. Potrivit calculelor Asociației Energia Inteligentă, 69% din prețul benzinei merge la bugetul național.

„În spatele diverselor altor costuri, prețul țițeiului, al motorinei, rafinare, distribuție, marja comercială a celor care fac aceste vânzărit, toate acestea sunt supuse unor taxe speciale, cum e taxa pe stâlp, impozitul pe profit, impozitul pe dividende, însumând toate aceste taxe, raportat la ceea ce a fost producția de țiței, respectiv producția de rafinare, respectiv producția de vânzare din anul 2025, am constatat că undeva la 62% din tot ceea ce înseamnă prețul benzinei merge înspre stat, 69% din ceea ce înseamnă prețul”, a spus expertul în energie.

Astfel, Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), este de părere prețurile la pompă în România reflectă doar parțial evenimentele din Iran și acuză un comportament speculativ care face ca prețul carburanților să fie mai mare decât cel din țările din regiune.