Prețurile biletelor de avion s-au dublat pe unele rute. Vacanța de Paște va fi mult mai scumpă pentru turiștii din Europa

Zborurile devin din ce în ce mai scumpe pentru turiști și ar putea deveni și mai scumpe în următoarele săptămâni. Imagine cu caracter ilustrativ.Foto: Profimedia Images

Prețurile biletelor de avion sunt în creștere din cauza războiului din Iran. Turiștii trebuie să fie pregătiți pentru costuri mai mari atunci când își rezervă vacanțele de Paște și pentru concediile de vară, avertizează experții, potrivit Euronews.

Acțiunea militară a SUA și Israelului împotriva Iranului duce la creșteri de prețuri în sectorul energetic. Ruta comercială Hormuz din Golful Persic este încă blocată de regimul iranian. Atacurile asupra petrolierelor, rafinăriilor și infrastructurii petroliere continuă.

Prețul petrolului Brent a crescut dramatic, depășind pragul de 100 de dolari pe baril pentru prima dată din 2022. Prețurile kerosenului sunt, de asemenea, în creștere, iar combustibilul pentru aeronave reprezintă 20% până la 30% din costurile de operare pentru majoritatea companiilor aeriene.

Aceasta înseamnă că zborurile devin din ce în ce mai scumpe pentru turiști și ar putea deveni și mai scumpe în următoarele săptămâni.

Acest lucru se datorează faptului că prețurile kerosenului cresc, de obicei, mai mult decât cele ale țițeiului, din cauza așa-numitelor “suprataxe de panică”. Kerosenul este produs în mare parte din petrol, iar o parte din aceste costuri suplimentare sunt transferate pasagerilor.

Luni dimineață, Sven Maertens, director adjunct la Institutul de Transport Aerian din cadrul Centrului Aerospațial German, a declarat pentru ziarul Frankfurter Rundschau: „Dacă prețurile petrolului și, prin urmare, prețurile kerosenului, cresc permanent, ne putem aștepta ca companiile aeriene să transfere cel puțin o parte din aceste costuri suplimentare pe termen mediu prin prețuri mai mari la bilete.”

Pe termen mediu, aceasta înseamnă că prețurile ridicate ale zborurilor ar putea deveni mai scumpe în perioada Paștelui și chiar și în timpul verii, dacă conflictul din Iran durează mai mult.

Există deja creșteri vizibile de prețuri pentru călătorii germani. Acest lucru afectează în special rute precum Frankfurt către Singapore (înainte de război între 400 și 800 de euro, acum peste 2.000 de euro pentru un zbor dus-întors) sau München/Frankfurt către Delhi (anterior: 600 până la 800 de euro, acum până la 2.000 de euro).

Cele mai afectate sunt rutele asiatice

Alte rute asiatice, cum ar fi Bangkok, Mumbai sau Beijing, sunt, de asemenea, afectate de o creștere a prețurilor de două până la cinci ori. Există, de asemenea, bilete de avion mai scumpe pentru rutele către Australia.

Un motiv pentru aceasta este și faptul că regiunea Golfului este un punct de transfer important și este în prezent anulată ca atare din cauza conflictului din Iran. Dacă marile companii aeriene din Golf, cum ar fi Emirates, Etihad și Qatar Airways, ar relua operațiunile de zbor mediu spre complet, situația biletelor de avion s-ar putea, de asemenea, ameliora rapid - în special pentru turiștii germani.

Emirates a anunțat deja că va opera un program de zbor redus. Compania aeriană vizează în prezent o revenire ambițioasă de până la 100% din rețeaua de zboruri în următoarele zile, adică în cel mult una până la două săptămâni. Prețurile ar putea apoi scădea din nou cu 30% până la 70% sau mai mult - în funcție de rută. Acest lucru ar putea deveni vizibil pentru consumatori în cel mult șapte până la 14 zile.

Cu toate acestea, creșterea prețului combustibilului ar rămâne și ar fi inclusă în prețurile biletelor. Prin urmare, călătorii trebuie să continue să se aștepte la creșteri extreme ale prețurilor.

Directorul general al Lufthansa, Carsten Spohr, a declarat pentru ntv acum câteva zile că multe companii aeriene vor trebui să transfere costurile mai mari cu combustibilul prin prețurile biletelor din cauza războiului din Iran. Acest lucru ar afecta planurile de călătorie, în special către Asia, China și Africa de Sud.

Experții recomandă rezervarea zborurilor din timp, având în vedere scenariul în care prețurile zborurilor ar putea crește în continuare din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. De asemenea, este util să se compare prețurile rutelor de zbor operate de diferite companii aeriene, deoarece momentul rezervării, capacitatea rămasă a locurilor și cererea actuală joacă adesea un rol în preț.

De asemenea, este recomandabil ca fiecare client să monitorizeze prețurile în mod regulat și să activeze „setările de notificare” pe platformele de urmărire a zborurilor.

Costurile suplimentare pot fi evitate și prin încheierea unei asigurări de călătorie. Mai ales dacă turiștii sunt expuși unui risc deosebit de întârzieri, anulări sau anulări din cauza transferurilor peste regiunea Golfului.

În orice caz, prețurile nu pot fi evitate până acum: Din cauza războiului din Iran, în prezent nu există destinații în care prețurile zborurilor pentru Paștele 2026 să fi rămas complet neschimbate. Cu toate acestea, creșterea prețurilor pentru unele destinații europene clasice a fost până acum moderată.