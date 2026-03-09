Șeful Tarom susține că MAE a refuzat oferta companiei de repatriere a românilor blocați în Dubai: “Am oferit aeronave cu 116 locuri"

Tarom nu a fost în prima linie pentru zborurile de repatriere, în timp ce cursele au fost efectuate cu precădere de către operatori privați. Sursa foto: Profimedia Images

Majoritatea zborurilor de repatriere a românilor rămași blocați în Orientul Mijlociu, în urma războiului din Iran, au fost efectuate în special de companii private, în timp ce aeronavele Tarom au rămas la sol. Doar două curse au fost operate de Tarom la Cairo, în timp ce MAE și instituțiile responsabile cu repatrierea au preferat să se bazeze pe aeronavele operatorilor privați.

Bogdan Costaș, director general al Tarom, a explicat pentru Antena 3 CNN că, deși compania a pus la dispoziție aeronave pentru Riad și Dubai, oferta a fost refuzată de MAE.

Întrebat de ce ce Tarom nu a fost în prima linie pentru zborurile de repatriere, în timp ce cursele au fost efectuate cu precădere de către operatori privați, directorul general Tarom a precizat:

“Din momentul declanșării crizei din Orientul Mijlociu, Tarom este zilnic în procedură de evaluare a situației și comunică constant cu pasagerii săi referitor la restricțiile de zbor, pe fundalul situației de război. Primele curse speciale pentru aducerea acasă a peste 300 de români au fost realizate de Tarom, preluând grupuri organizate din Cairo, parte din ei pelerini prinși în conflict. Zilnic la solicitarea autorităților noi raportăm disponibilitatea de zbor pentru diferite destinații în aeronave și echipaje. Destinațiile pe care putem zbura în prezent sunt Cairo și Aman, pentru care operăm curse regulate. La solicitarea autorităților am ofertat și pentru Riad și pentru Dubai cu aeronave Tarom de 116 locuri”.

Bogdan Costaș a precizat că cei care au decis companiile care îi repatriază pe români sunt cei de la MAE, care organizează zborurile:

“Am ținut aproape cu Ministerul Afacerilor Externe, cu Ministerul Transporturilor, având relația directă pentru că este acționarul majoritar al Tarom, însă sincronizarea zborurilor Tarom cu zonele de conflict nu este stabilită de Tarom. Noi doar am pus la dispoziție aceste aeronave, cu 116 locuri pe care le avem în proprietate. Decizia de a alege aceste zboruri nu este a noastră”, a spus directorul general Tarom.

Pe de altă parte, Marius Popescu, președintele Asociației Companiilor Aeriene Românești, a precizat pentru Antena 3 CNN că este posibil ca una dintre cauzele care au dus la excluderea Tarom din zborurile de repatriere din Emieratele Arabe Unite este lipsa aeronavelor cu capacitate mai mare de transport, comparativ cu situația operatorilor privați:

“Tarom nu a operat un zbor plătit de stat, ci doar a suplimentat cursele de Cairo. MAE doar a informat pasagerii de existența locurilor. Dacă e o aeronavă cu 120 de locuri vs una de 180 de locuri care a fost ofertată de alte companii aeriene românești, automat sunt costuri mai mari. De ce nu a fost oferată varianta de 189 de locuri de către Tarom? Pentru că acele variante nu erau ale Tarom-ului, erau sub leasing, iar Tarom a primit o recomandare. Proprietarii aeronavelor cumva au interzis zborul în zone de conflict. Fără acordul lor, avionul nu are asigurare și nu poate decola”.