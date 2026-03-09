Blocaj în Parlament pe numirea Avocatului Poporului. PSD amână votul și cere USR să o schimbe pe Roxana Rizoiu

Foto: Hepta

Procedurile parlamentare pentru alegerea unui nou Avocat al Poporului, precum și pentru numirea unor membri în conducerea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării și a unui consilier la Curtea de Conturi au fost amânate luni de Birourile permanente reunite ale Parlamentului. În consecință, ședința de plen comun programată pentru marți nu va mai avea loc, notează Agerpres. Propunerea de amânare a fost făcută de PSD, după ce social democrații au contestat propunerea făcută USR pe motiv că Roxana Rizoiu este beneficiară de pensie specială.

Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului s-au reunit online luni, având pe ordinea de zi un singur punct: amânarea procedurilor parlamentare privind numirile în funcții la mai multe instituții și autorități publice, respectiv CNCD, Curtea de Conturi și Avocatul Poporului.

Ca urmare a deciziei, plenul reunit al Parlamentului, programat inițial pentru marți, la ora 13:00, în care urma să fie votat un nou Avocat al Poporului, precum și șase membri ai conducerii CNCD și un consilier la Curtea de Conturi, a fost amânat pentru o dată ulterioară.

Funcția de Avocat al Poporului ar urma să fie ocupată pentru un mandat de cinci ani, după ce mandatul actualei șefe a instituției, Renate Weber, a expirat în iunie 2024.

Conform negocierilor dintre partidele din coaliția de guvernare, postul de Avocat al Poporului ar reveni USR. Formațiunea a propus-o pentru această funcție pe Roxana Rizoiu, expertă în drepturile omului. Propunerea nu este însă susținută de PSD, care invocă faptul că aceasta este beneficiară de pensie specială.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că parlamentarii social-democrați nu vor susține propunerea USR pentru Avocatul Poporului dacă persoana nominalizată beneficiază de pensie specială. El a precizat că nu este de acord cu numele care a fost vehiculat în ultima perioadă pentru ocuparea acestei funcții.

La rândul său, senatorul USR Ștefan Pălărie a cerut luni ca Parlamentul să numească, în această săptămână, un nou Avocat al Poporului, susținând că actuala șefă a instituției, Renate Weber, nu doar că a acumulat „bile negre”, dar a depășit și „borna de doi ani de zile peste expirarea mandatului”.

Întrebat dacă propunerea USR are susținerea coaliției, în contextul în care PSD ar putea solicita amânarea votului, Pălărie a spus că nu a auzit o astfel de intenție.

„A existat în mod limpede un acord al coaliţiei de guvernare pentru acest algoritm al numirilor, am făcut parte dintr-o discuţie a coaliţiei de guvernare în noiembrie, când se discuta de finalizarea acestui proces pe exact aceleaşi raţiuni, şi anume, doamna Weber trebuie să plece acasă, a trecut până şi perioada de garanţie a unei nominalizări, e nevoie să închidem subiectul Avocatului Poporului. Eu cred că dacă nu vor fi acordate voturile în baza unui acord dat, acela este un gest de maximă iresponsabilitate politică. Nu poţi face politică, nu te poţi ridica la nivelul responsabilităţii de a conduce o ţară, un popor, dacă vorba ta nu este echivalentă cu fapta”, a mai declarat Pălărie.