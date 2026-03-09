Trump anunță că războiul din Iran e aproape încheiat: "Nu mai au nimic. Dacă încearcă ceva, va fi sfârșitul lor"

Președintele SUA, Donald Trump, a spus luni, într-un interviu pentru CBS News că războiul din Iran s-ar putea încheia mai repede decât se aștepta:

“Cred că războiul este aproape încheiat, practic. Nu au marină, nu au comunicații, nu au forțe aeriene. Rachetele lor sunt împrăștiate. Dronele lor sunt aruncate în aer peste tot, inclusiv producția lor de drone. Dacă vă uitați, nu le-a mai rămas nimic. Nu a mai rămas nimic din punct de vedere militar.”

Despre calendarul inițial pentru operațiunile din Iran, Donald Trump a precizat că armata SUA avansează mai rapid decât planurile inițiale: “Suntem foarte mult înainte de termen... Nu știu, depinde. Depinde doar de mintea mea, a nimănui altcuiva.”

Despre rachetele iraniene care lovesc țările din Golf, Donald Trump a spus că dacă atacurile continuă ar putea fi “sfârșitul Iranului”:

“Au tras tot ce aveau de tras și mai bine nu încearcă nimic drăguț, altfel va fi sfârșitul acestei țări... Dacă fac ceva rău, acesta va fi sfârșitul Iranului și nu veți mai auzi niciodată acest nume.”

Despre Strâmtoarea Ormuz, Donald Trumo a spus că SUA “se gândesc să o preia” și ar putea face „multe”.

Despre noul lider suprem Mojtaba Khamenei, Trump nu a dorit să îi transmite un mesaj: “Nu am niciun mesaj pentru el. Niciunul, absolut niciunul.”

Întrebat dacă are în minte un nou lider iranian preferat, Trump a spus: “Nu vreau să spun nimic despre asta, dar da, vreau.”