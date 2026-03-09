Ce i-a spus Putin lui Trump în discuția telefonică de o oră: „Accentul a fost pus pe Iran și Ucraina”

Donald Trump a avorbit ultima dată cu Vladimir Putin în decembrie 2025. FOTO X Casa Albă

Preşedinţii rus Vladimir Putin şi american Donald Trump au discutat luni la telefon „sincer şi constructiv” despre războaiele din Iran şi Ucraina, anunţă Kremlinul, potrivit presei de stat.

„Accentul a fost pus pe situaţia conflictului din Iran şi negocierile bilaterale în curs cu participarea reprezentanţilor Statelor Unite despre rezolvarea problemei ucrainene”, a anunţat consilierul diplomatic al lui Vladimir Putin, Iuri Uşakov, citat de agenţiile ruse de presă.

Iuri Uşakov a anunţat că această convorbire telefonică a durat aproximativ o oră.

Aceasta este prima convorbire la telefon din decembrie 2025.

Ea a fost organizată la iniţiativa Washingtonului, în vederea ”discutării unei serii de probleme extrem de importante legate de evoluţia actuală a situaţiei internaţionale”, a anunţat el.

„Conversaţia a fost serioasă, sinceră şi constructivă”, a adăugat consilierul rus.

Potrivit lui Iuri Uşakov, Vladimir Putin a pledat în această convorbire în favoarea unei „rezolvări paşnice şi diplomatice rapide a conflictului iranian”, în contextul în care Teheranul este un aliat apropiat al Moscovei.

În ceea ce priveşte Ucraina, Putin i-a prezentat lui Trump „o descriere a situaţiei actuale pe linia de contact, unde trupele ruse înaintează cu mult succes”, a declarat Iuri Uşakov.

Vladimir Putin a „evaluat în mod pozitiv eforturile de mediere întreprinse” de către Donald Trump într-o încercare de găsire a unei soluţii diplomatice a Războiului din Ucraina, după mai multe runde de negocieri care nu au condus, până în prezent, la o încetare a ostilităţilor.