Viktor Orban plafonează prețul la benzină în Ungaria, dar doar pentru maghiari

<1 minut de citit Publicat la 23:43 09 Mar 2026 Modificat la 23:43 09 Mar 2026

„Prețul protejat (plafonat) este disponibil doar pentru vehiculele cu plăcuțe de înmatriculare maghiare și certificate de înmatriculare maghiare”. Foto: Profimedia Images

Premierul maghiar Viktor Orban a anunțat luni seara că guvernul de la Budapesta va plafona prețurile la benzină și motorină, doar pentru mașinile înmatriculate în Ungaria, informează publicația Hirado.

Într-o transmisiune live pe contul său de Facebook, Orbán a spus că guvernul a decis, într-o ședință, să „protejeze poporul maghiar”, inclusiv fermierii și antreprenorii de creșterea prețurilor la combustibil provocată de războiul din Iran.

Ungaria e a doua țară din UE, după Croația, care a decis plafonarea prețurilor la motorină și benzină. Guvernul de la Budapesta a decis plafonarea prețurilor și scoaterea de stocuri petroliere din rezerva de stat pentru a acoperi cererea de pe piață.

Prețul la benzină va fi astfel plafonat la 595 forinți (1,75 dolari) litru și la diesel la 615 forinți (1,81 dolari) litrul. Plafonarea intră în vigoare marți, 10 martie și va fi valabilă pentru toate mașinile înmatriculate în Ungaria.

„Prețul protejat (plafonat) este disponibil doar pentru vehiculele cu plăcuțe de înmatriculare maghiare și certificate de înmatriculare maghiare și se aplică persoanelor private, fermierilor, transportatorilor și antreprenorilor deopotrivă”, precizează presa maghiară.