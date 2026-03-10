Trecutul ascuns al lui Salvador Caragea: judecători, procurori și ofițeri SRI la petrecerile organizate de el

Miruță a spus că acuzațiile lansate de PSD au legătură cu anchetele făcute de Caragea la nivel local. FOTO: Facebook/ Viorel Salvador Caragea

Nominalizarea fostului polițist Viorel Salvador Caragea în funcția de administrator la Uzina Mecanică Sadu readuce în atenție sistemele de relații ce au controlat județul Gorj ani la rând. Politicieni, magistrați, polițiști controversați - toți au știut să își dea mâna și să prospere. Ce aspecte din cariera lui Caragea i-au determinat pe miniștrii Radu Miruță și Irineu Darău să se oprească la această nominalizare rămâne un mister. La fel, miza pentru susținerea acestuia din ultima perioadă ridică mari semne de întrebare.

„Păi cum de ce? Sunt bani în joc, sunt câteva miliarde care sunt în joc, care o să vină pentru refacerea acestei fabrici. Domnul Caragea știe foarte multe despre cei din PSD”, a declarat Paul Nicolae Feroiu, fost luptător SAS.

Timp de 15 ani, cât a condus poliția din Gorj, Viorel Caragea a fost intangibil. A fost acuzat de fapte extrem de grave, însă șefii de atunci ai poliției nu au fost impresionați. La acea vreme, Caragea avea prieteni la cel mai înalt nivel: judecători, procurori și ofițeri SRI erau frecvent la chefurile organizate de acesta.

Șeful Direcției Operațiuni Speciale (DOS) din IGPR de la acea vreme, Liviu Vasilescu, era un apropiat al acestuia și mergeau la chermeze împreună.

„Caragea a tăiat tot în cale. Nu avea nimeni curaj, nimeni, nimeni... credeți-mă, nimeni atunci cât a fost el șef. Deci nimic nu rămânea în picioare. Nici la judecătorie, nici la Parchet, nici la minister”, a mai adăugat Paul Nicolae Feroiu.

Caragea nu suporta să fie contestat

Au curs valuri de reclamații la adresa acestuia. Nici colegii din poliție, nici procurorii n-au găsit, chipurile, nimic ilegal în activitatea sa. Acest lucru i-a dat și mai mult curaj, începând să braveze și chiar să intimideze, mai ales că sediul IPJ Gorj era lipit de cel al SRI.

„Domnul Caragea are un stil de a conduce bazat pe inducerea temerii și pe șantaj. Nu mișca nimeni. Dacă venea cineva la București, la biroul său, primul lucru pe care îl făcea era să arate ușa care dădea din anticamera sa direct în holul SRI, mai spune Paul Nicolae Feroiu.

Ca orice șef care se respecta, Caragea nu suporta să fie contestat, așa că cei care aveau ceva de comentat suportau consecințele.

„În acea perioadă eram la Antitero la jandarmi, Caragea ceruse șefului jandarmeriei de atunci să mă execute, pentru că eram unul din cei care nu răspundeau la comenzi. Toată lumea știa și chiar el spunea că n-avem ce să-i facem pentru că domnul Ponta îl susține și cu partidele politice din Gorj, cu șefii partidelor din Gorj de la acea dată, și eu, și șefi și ofițeri am făcut foarte multe demersuri, dar din toate a scăpat”, a mai spus Paul Nicolae Feroiu.

Acuzațiile grave la adresa sa

Acuzațiile aduse lui Caragea - corupție, hărțuire sexuală, șantaj, abuz în serviciu, suspiciuni de legături cu lumea interlopă, compromiterea unui flagrant - totul a fost închis.

Interesant este și faptul că, în decursul carierei sale, Caragea a fost un apropiat al oamenilor politici. Liderii PSD din județ l-au susținut.

Victor Ponta, fiind ales parlamentar de Gorj, Ion Călinoiu au mers de mai multe ori cu el în Capitală pentru a-i susține cauza în fața șefilor din București. S-a și înrudit cu greii Gorjului.

„Și-a căsătorit copilul cu fata șefului SNLU, cu Ciurel de la acea dată. Unul din fini e șeful DOS. Fina, care era secretară, a ajuns și ea mare ofițer la resurse. Savu, care a ajuns șef. Deci în toate compartimentele are câte un fost subordonat subordonat, care să vorbim sincer, fără ajutorul lui nu ar fi ajuns pe funcțiile alea.

Un fost șef de la arme se ducea în cizme de cauciuc la Preajma, unde are el casa, avea fermă de struți și îl trimitea și strângea animalele de pe câmp. Au fost colegi care acuma sunt încă în activitate, consumau alcool din pantofi ca să îl distreze pe pe Caragea și dumnealor sunt mari ofițeri și în ziua de azi în poliție”, a mai spus acesta.

Apoi, în 2020, Radu Miruță l-a adus oficial în USR. A rezistat doar o zi, eticheta de „polițistul lui Ponta” i-a adus plecarea.

Acum, la 6 ani distanță, Miruță l-a adus din nou în prim-plan, vrând să definitiveze ce n-a reușit anterior, așa cum el însuși a mărturisit, Caragea îl știe pe Miruță de când era copil. Familia Miruță locuia lângă sediul Poliției din Târgu Jiu, iar tatăl lui Miruță era președintele Tribunalului Gorj. Pe vremea când Caragea flirta cu liderii PSD și tânărul Miruță cocheta cu acest partid.

Legături cu mafia italiană

Recent, presa i-a găsit și o adeziune la PSD din 2005, semn că pe vremea când Miruță era doar student, iar Caragea se afla la butoane în Gorj, PSD-ul era un partid interesant.

Însă, de departe, una dintre cele mai grave acuzații aduse lui Caragea a fost cea de legături cu mafia italiană.

În 2017, presa din Gorj făcea o descoperire halucinantă: Salvador Caragea găzduia în unul dintre imobilele sale doi italieni cu un trecut infracțional cutremurător. Unul dintre ei este Riccardi Orlandino. Despre acesta, presa din Italia a scris că avea 31 de condamnări și face parte din clanul Casalezilor, una dintre cele mai sângeroase organizații mafiote din peninsulă.

Gruparea, numită și „Brigada Morții”, a detonat 500 kg de trotil pe o autostradă din Sicilia pentru a-l ucide pe judecătorul Giovanni Falcone, cel ce declarase război mafiei.

Sub nasul autorităților române, cei doi mafioți, frații Orlandino și Luigi Riccardi, au înființat într-un sat din Mureș o firmă-fantomă, SC Imprirot Construction SRL, cu care au participat la licitații pe infrastructură. Italienii au luat banii și au subcontractat lucrările, însă firmele românești care au efectuat lucrările nu au mai fost plătite.

Pentru afaceriștii țepuiți, faptul că firma își avea punctul de lucru chiar în una dintre casele familiei Caragea a reprezentat o garanție că vor fi plătiți.

Nimic mai fals. Potrivit uneia dintre declarațiile de avere depuse de Caragea, casa din Târgu Jiu aparține soției sale. În imobilul cu pricina își avea punctul de lucru firma italienilor.

„Câinele nu lată când simte mâncarea, așteaptă”, spunea, într-un interviu vechi, Salvador Caragea.

Legăturile dintre Caragea și Radu Miruță

După ce a flirtat cu PSD-ul și a mers la școli de vară - adică vacanțe plătite de partid - Radu Miruță a prins gustul politicii. Însă de ce era interesant un student pentru politicienii „bătrâni”? Pentru că era fiul fostului judecător Gheorghe Miruță.

Gheorghe Miruță a fost numit în 1996 judecător la Târgu Jiu, ajungând ulterior președintele Tribunalului Gorj, o funcție de temut la acea vreme. Colegi de instanță i-a avut pe rudele unor politicieni controversați.

De exemplu, în 2006, când Miruță era șef la tribunal, la Gorj izbucnea un mega-scandal de corupție: fostul secretar de stat de la Industrii, Ionel Manțog, era acuzat de fraudarea CNLO. Soția sa, judecătoarea Ecaterina Manțog, lucra la tribunal și a mințit în declarația de avere pentru a ascunde infracțiunile soțului, ceea ce i-a adus, la rândul ei, un dosar penal.

Un alt coleg de instanță cu Miruță a fost judecătorul Romulus Morega, vărul baronului Dan Ilie Morega, trimis în judecată de DNA în 2007 pentru fapte de corupție. În 1989, Morega era șeful cooperativei de partid din Gorj.

După decembrie 1989, Morega a ocupat funcții-cheie: prefect de Gorj cu sprijinul PDSR-ului de atunci, actual PSD, pentru ca ulterior să migreze spre PNL.

După 2005, Morega ajunge subprefect și decan în cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu. La această universitate au ajuns studenți atât Radu Miruță (absolvent în 2008), cât și Salvador Caragea (absolvent în 2007)., potrivit CV-urilor oficiale.

Profesor la Facultatea de Drept era nimeni altul decât tatăl lui Radu Miruță, Gheorghe Miruță, coleg de universitate cu baronul Morega.

Ciudat este că, în urmă cu câțiva ani, Miruță junior a mințit de două ori într-o sală de judecată, susținând că nu are studii juridice:

„Am o adresă pe care o pot înainta cu privire la situație, din punctul meu de vedere, ca m-am gândit și eu inginerește. Eu nu am studii de drept. N-am fost niciodată într-o sală de judecată până acum”, spunea Radu Miruță, într-un interviu la Antena 3 CNN.

Pe cale de consecință, fie și-a luat diploma de drept fără să treacă pe la facultate, prin influența tatălui - ceea ce pune Universitatea din Gorj într-o poziție delicată - fie a mințit cu nerușinare o instanță de judecată. Oricare ar fi varianta, este la fel de gravă.

Interesant este și faptul că astăzi, în USR, Miruță face campanie alături de un alt membru al familiei Morega: ginerele acestuia, Corneliu Răducan Morega, pe care l-a adus în partid odată cu Caragea în 2020.

În timp ce Morega-ginere a rezistat și a ajuns chiar prefect, Caragea a migrat. Aflat la pensie din 2010, Miruță senior a vrut să revină în magistratură în 2017, însă CSM l-a refuzat.

Există mari semne de întrebare și cu privire la pensionarea sa. Tot în 2020, fiica lui Morega și tatăl lui Miruță erau colegi la Universitatea „Titu Maiorescu” din Târgu Jiu, demonstrând cât de mică este, în realitate, lumea academică locală.

Acolo migrase și vărul lui Morega, judecătorul Romulus, fostul coleg al tatălui lui Miruță. Acolo se află și astăzi.