Ministrul Afacerilor Externe și consulul din Dubai au fost chemați la audieri în Parlament, în scandalul românilor repatriați

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și consulul general al României în Dubai, Viorel Riceard Badea, au fost convocați miercuri, 11 martie, la ora 12.00, la audieri în Comisia de politică externă a Camerei Deputaților pentru a da explicații cu privire la situația cetățenilor români aflați în zonele de conflict și măsurile avute în vedere de autoritățile române pentru sprijinul și repatrierea acestora.

Parlamentarii vor solicita explicații atât despre procedura de selecție a persoanelor evacuate, cât și despre informațiile apărute în spațiul public privind posibile nereguli în stabilirea listelor de pasageri pentru zborurile organizate de România.

„Convocăm ședința Comisiei pentru politică externă, care va avea loc în format hibrid, cu prezență fizică miercuri, 11 martie 2026, începând cu ora 12.00, imediat după plen, la Sala Comisiei pentru politică externă, corp B2, etajul 1, camera 3, pentru dezbaterea următorului punct de pe ordinea de zi:

Informare și dezbateri privind situația cetățenilor români aflați în state afectate de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și măsurile avute în vedere pentru sprijinul și repatrierea acestora.

Conform art. 56 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, o invităm pe doamna ministru al Afacerilor Externe, Oana-Silvia Țoiu, pentru a informa Comisia cu privire la situația cetățenilor români aflați în aceste zone și măsurile avute în vedere de autoritățile române pentru sprijinul și repatrierea acestora.

La ședința Comisiei îl invităm, totodată, pe domnul Viorel-Riceard BADEA, consulul general al României în Emiratele Arabe Unite.

Secretariatul Comisiei va transmite link-ul de conectare pentru participarea online”, a transmis deputatul UDMR Hajdu Gábor.

De asemenea, tot în cursul zilei de luni, Sorin Grindeanu, liderul PSD, i-a cerut lui Bolojan să trimită Corpul de Control la Ministerul Afacerilor Externe pentru a verifica situația legată de repatrierea din Dubai a fiicei lui Victor Ponta.

„Dați-mi voie să vă spun că e regretabilă situația în care a fost pus un copil, indiferent cum se numește acel copil. Sunt tată și nu doresc niciunui părinte să stea cu sufletul la gură din teamă pentru siguranța copilului său.

Totodată, vă spun cu toată fermitatea că sunt revoltat de ceea ce s-a întâmplat”, a afirmat Grindeanu, întrebat fiind despre scandalul dintre Victor Ponta și Oana Țoiu.

Explicaţii de la MAE în scandalul avionului fiicei lui Victor Ponta

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Ţărnea, a declarat sâmbătă despre românii repatriaţi din Oman în cursul zilei de vineri că toţi au fost urcaţi la bordul aeronavei, întrucât au respectat criteriile după care sunt îmbarcaţi cetăţenii blocaţi în Orientul Mijlociu.

Despre colegii săi din Dubai, oficialul a subliniat că "au respectat, atunci când au făcut listele, criteriile pentru asistenţă consulară. Nu am nicio îndoială". Oficialul a mai explicat că, în cazurile în care un copil este însoţit de ambii părinţi, atât mama, cât şi tatăl vor călători împreună.

"Ei pot să se separe voluntar, dar este o decizie a cetăţenilor", a mai declarat purtătorul de cuvânt al MAE.

El a mai spus că aproximativ 14.000 de cetăţeni români afectaţi de conflictul din Orientul Mijlociu sunt în atenţia Celulei de Criză. Dintre aceştia, 400 de cazuri prioritare sunt în Emiratele Arabe Unite, iar până acum 1.500 de persoane au fost repatriate.

Amintim că Daciana Sârbu și Victor Ponta au declarat joi că fiica lor, Irina, a fost eliminată de pe lista pasagerilor din avionul de repatriere asistată de MAE care trebuia să aducă acasă cei 28 de copii aflați în tabără și care au rămas blocați în Emirate din cauza războiului din Iran.

Fosta soţie a lui Victor Ponta a spus la Antena 3 CNN că îi va face plângere penală pentru abuz în serviciu.