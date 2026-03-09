Grindeanu îi cere lui Bolojan să trimită corpul de control la MAE în scandalul Ponta-Țoiu: „Lucrurile nu mai pot să rămână așa”

Președintele PSD Sorin Grindeanu. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, luni, într-o conferință de presă, că sunt foarte multe motive pentru ca premierul Ilie Bolojan să fie demis, dar a precizat că în această perioadă sunt discuţiile pentru aprobarea bugetului. El a menţionat că social- democraţii vor face o evaluare a celor nouă luni de guvernare. De asemenea, Grindeanu i-a cerut lui Bolojan să trimită Corpul de Control la Ministerul Afacerilor Externe pentru a verifica situația legată de repatrierea din Dubai a fiicei lui Victor Ponta.

„Sunt foarte multe motive, din perspectiva mea. Doar că, în acest moment, ne aflăm în etapa pe care o ştiţi cu toţii, cea legată de buget. PSD a anunţat de la începutul lunii decembrie că intrăm într-o perioadă de evaluare a participării noastre la guvernare. Şi evaluarea începe, în primul rând, cu noi. Eu am anunţat că vom face evaluarea miniştrilor PSD, în primul rând”, a declarat Grindeanu.

Lierul PSD a precizat apoi că va fi făcută şi o evaluare a întregii guvernări.

„Dar nu se va opri această evaluare doar la PSD. Şi facem o evaluare, după aceea, a întregii guvernări din ultimele nouă luni. Iar această evaluare va fi făcută în forul pe care vi-l spuneam mai devreme şi va fi luată o decizie, unde se va ţine cont şi de lucrurile bune şi de lucrurile proaste care s-au întâmplat în această perioadă. Iar membrii de partid, toţi primarii PSD, consilierii judeţeni, toată lumea va vota în cunoştinţă de cauză”, a explicat preşedintele PSD.

Grindeanu cere verificări la MAE și audieri parlamentare în urma scandalului cu Ponta-Țoiu

Grideanu i-a cerut luni premierului Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la Ministerul Afacerilor Externe pentru a verifica situația legată de repatrierea din Dubai a fiicei lui Victor Ponta.

„Dați-mi voie să vă spun că e regretabilă situația în care a fost pus un copil, indiferent cum se numește acel copil. Sunt tată și nu doresc niciunui părinte să stea cu sufletul la gură din teamă pentru siguranța copilului său. Totodată, vă spun cu toată fermitatea că sunt revoltat de ceea ce s-a întâmplat”, a afirmat Grindeanu, întrebat fiind despre scandalul dintre Victor Ponta și Oana Țoiu.

„Chiar dacă mi-am dorit să ținem departe PSD-ul sau politica să fie departe de acest subiect și a fost dorința în primul rând a mamei, a Dacianei, să nu se politizeze acest subiect și am respectat-o, urmarea informațiilor apărute în media, lucrurile nu mai pot să rămână așa. În mod evident, eu aștept răspunsuri de la prim-ministru, de la Ilie Bolojan.”

„Îl rog pe domnul Ilie Bolojan, care conduce echipa guvernamentală și are toate pârghiile necesare pentru clarificarea situației, să trimită de urgență Corpul de Control al primului ministru la Ministerul Afacerilor Externe, să verifice informațiile, parte dintre ele prezentate aseară, să vadă situația reală și să o prezinte de urgență românilor. De asemenea, în Parlament am să-i rog pe colegii mei din Comisia de politică externă să-i cheme la audieri pe atât pe doamna ministru Oana Țoiu, cât și pe consulul nostru în Dubai, domnul Badea”, a mai spus liderul PSD.