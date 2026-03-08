Bogdan Ivan spune că Guvernul are 5 scenarii pe masă pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei/litrul: Decizia, săptămâna viitoare

Ministrul Energiei a spus că aceste scenarii presupun ca statul să își reducă o parte din venituri. Foto: Agerpres

Bogdan Ivan a anunțat, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că Guvernul are pe masă cinci scenarii privind evoluția prețurilor țițeiului și motorinei și măsurile care trebuie luate pentru ca prețul să nu treacă de 10 lei litrul în România. Ministrul Energiei a spus că Executivul ia în calcul să reducă din taxe și accize temporar, până la încheierea războiului din Orientul Mijlociu. O decizie urmează să fie luată săptămâna viitoare, a mai spus Bogdan Ivan.

„Statul are pe masă 5 scenarii în funcție de cum continuă aceste evoluții. Eu le-am prezentat și ministrului de Finanțe și am discutat și cu premierul și urmează să intervenim în funcție de cum evoluează situația.

Astăzi avem cea mai mare creștere a barilului de petrol săptămânală din 1983, de când sunt date care se colectează pe această piață. Este evident că va urma acest trend. Este evident că deocamdată nu se opresc altercațiile militare în Orientul Mijlociu, ceea ce înseamnă că va trebui să intervenim. Avem mecanisme să intervenim de săptămâna viitoare”, a spus ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a declarat, că în opinia sa, Guvernul trebuie să ia o decizie chiar săptămâna viitoare pentru a preîntâmpina creșterea prețului carburanților la 10 lei/litrul.

„Suntem deja hotărâți să activăm diferite mecanisme care vor face tot posibilul ca să nu ajungem la o sumă cu două cifre la pompă. Avem mai multe scenarii mâine o să fie discutate foarte aplicat împreună și cu ministrul de Finanțe, tocmai pentru a se efectua și în bugetul pe anul 2026 aceste scenarii. Eu cred că săptămâna viitoare va trebui să luăm această decizie”, a spus ministrul.

Ministrul Energiei a spus că aceste scenarii presupun ca statul să își reducă o parte din venituri, adică să micșoreze accizele și taxele care compun aproape 70% din prețul final al carburanților, „pe o perioadă limitată de timp până când vom reveni la normal după ce se va stinge acest conflict în Orientul Mijlociu.”

Bogdan Ivan a subliniat însă că în România prețurile la carburanți au crescut mai puțin, în săptămâna care s-a încheiat, decât în alte țări europene.

„Sunt țări în care avem o creștere de până la 1 leu, 1,5 lei, sub 1 leu. Noi suntem undeva la 40 de bani în plus la motorina standard și la benzina standard, comparativ cu alte state, datorită intervenției noastre directe, atât rute de aprovizionare, cât și pe zona de combatere a creșterii abuzive și nejustificate prețurilor, a speculei care a mai avut loc acum trei, cinci ani. Pot să vă dau exemplele foarte clare care vin din Germania, unde a crescut cu 1 leu, în Italia a crescut cu 1,5 lei, în Spania cu 0,46 de bani”, a spus ministrul.

În ultimii cinci ani, în România, accizele și TVA-ul au crescut mai mult decât prețul țițeiului. În același timp, am importat tot mai puțin țiței și tot mai multă motorină. Așadar, prețurile din România suferă și după explozia prețului țițeiului din cauza războiului din Orientul Mijlociu, dar și pentru cum evoluează motorina pe piețele europene.

Iar veștile sunt proaste: motorina ar putea ajunge prima la 10 lei pe litru, avertizează expertul în energie, Dumitru Chisăliță, la Antena 3 CNN, dar nici prețul la benzină nu va rămâne 8 lei. Singurul care câștigă e statul, care încasează în jur de 69% din prețul carburanților.