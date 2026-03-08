Trump ia în calcul să trimită forțe speciale pentru a captura stocul de uraniu îmbogățit din Iran. Ar ajunge pentru 11 bombe atomice

2 minute de citit Publicat la 09:55 08 Mar 2026 Modificat la 10:07 08 Mar 2026

Imagine din satelit a sitului nuclear iranian de la Isfahan, înainte de loviturile aeriene . Foto: Profimedia Images

SUA și Israelul au discutat despre trimiterea de forțe speciale în Iran pentru a securiza stocul său de uraniu puternic îmbogățit, evaluat la aproape jumătate de tonă, scrie Axios, citând patru surse la curent cu această chestiune.

Acțiunea forțelor speciale, dacă va fi decisă, va avea loc într-o etapă ulterioară a războiului, adaugă publicația americană.

Unul dintre obiectivele de război declarate de președintele SUA, Donald Trump, vizează tocmai împiedicarea regimului de la Teheran să se doteze cu arma nucleară.

Cele 450 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60% ar putea fi îmbogățite la gradul corespunzător utilizării într-o bombă atomică în câteva săptămâni, estimează specialiștii.

Dacă întregul stoc ar atinge o puritate de 90%, ar fi suficient material pentru 11 bombe nucleare.

O operațiune de capturare a acestei resurse ar necesita, probabil, trupe americane și israeliene pe teritoriul iranian, care să ajungă în instalații subterane puternic fortificate, notează Axios.

Este probabil că o astfel de misiune ar urma să aibă loc doar după ce ambele țări vor fi suficient de încrezătoare că armata iraniană nu mai poate reprezenta o amenințare serioasă pentru forțele speciale trimise la fața locului.

Secretarul de stat al SUA: "Oamenii vor trebui să meargă în Iran, să ia uraniul de acolo"

Axios mai amintește că secretarul de stat al SUA, Marco Rubio a fost întrebat, marți, în Congres, dacă uraniul îmbogățit al Iranului va fi securizat.

"Oamenii vor trebui să meargă să-l ia", a răspuns el, fără a specifica cine sunt "oamenii".

Rețeaua NBC News a relatat vineri că Donald Trump a discutat ideea de a desfășura un mic contingent de trupe americane în Iran în scopuri strategice specifice.

Președintele SUA le-a spus, sâmbătă, reporterilor de la bordul Air Force One că o desfășurare de trupe la sol în Iran este posibilă, "dar numai pentru un motiv întemeiat".

"Dacă am face vreodată asta, (iranienii) vor fi atât de decimați încât nu vor putea lupta la sol", a estimat Trump.

Întrebat în mod specific dacă trupele SUA ar putea intra în Iran pentru a obține materiale nucleare, Trump nu a exclus această posibilitate.

"La un moment dat, poate o vom face. Nu am încercat. Nu am face-o acum. Poate o vom face mai târziu", a afirmat el.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat pentru Axios că președintele "păstrează cu înțelepciune toate opțiunile disponibile și nu exclude nimic".

Unde se află stocurile de uraniu din Iran

Dincolo de uraniu, oficialii administrației americane au confirmat pentru Axios că au existat și discuții despre confiscarea insulei Kharg, un terminal strategic responsabil pentru aproximativ 90% din exporturile de țiței ale Iranului.

Oficialii americani și israelieni spun că cea mai mare parte a stocului de material fisionabil se află în tunelurile subterane ale instalației nucleare din Isfahan, în timp ce restul este împărțit între Fordow și Natanz.

Aceste situri au fost bombardate anul trecut, în timpul războiului de 12 zile dintre Israel și Iran, în care SUA au intervenit de partea statului evreu.

În primele zile ale noului conflict, SUA și Israelul au efectuat atacuri la Natanz și Isfahan, cu aparentul scop de a sigila intrările, probabil pentru a împiedica mutarea oricărui material nuclear.