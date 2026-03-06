Ciprian Ciucu acceptă propunerea AUR şi anunţă că va expropria etapizat terenurile din IOR

Foto cu caracter ilustrativ: Inquam Photos/George Călin.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, declară că va transmite un răspuns grupului AUR, care condiţionează participarea la şedinţele CGMB de acordarea stimulentelor pentru persoane cu dizabilităţi şi exproprierea zonei retrocedate din Parcul IOR, notează Agerpres.

Edilul a precizat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la sediul PMB, că solicitările AUR sunt "de bun simţ", dar că Primăria Capitalei nu are în prezent fonduri pentru plata stimulentelor. În ce priveşte exproprierea din Parcul IOR, aceasta s-ar putea realiza etapizat.

"O să gândim ceva, pe modelul de la Sectorul 6, Parcul de la Sere, unde am făcut astfel de exproprieri. O să gândim ceva în timp, o bucăţică, astfel încât să fie gestionabil bugetar. În fiecare an poate reuşim, pe parcele, să începem o astfel de expropriere. Dar să facem o expropriere care înseamnă 60 de milioane de euro dintr-o dată (...) cred că nici AUR nu şi-ar dori acest lucru. Adică, din bani publici să îi îmbogăţim pe unii. O să gândim ceva etapizat", a spus el.

De asemenea, nu există bani nici pentru plata stimulentelor datorate persoanelor cu dizabilităţi, a arătat edilul.

"Dacă se votează legea bugetului în forma propusă de Guvern (...), vom găsi bani şi vom putea face lucruri. Dar aşa... eu am emoţii luna aceasta că vom putea plăti salariile. Aici am ajuns. Aici am fost aduşi", a mai spus el.

Ciucu a răspuns şi criticilor legate de nota de serviciu din 20 februarie, conform căreia directorii direcţiilor din PMB pot oferi informaţii consilierilor generali doar în baza aprobării primarului. El a explicat că şi predecesorii săi au semnat note similare, pentru a fi la curent cu informaţiile furnizate de aparatul de specialitate. Ciucu a mai declarat că este dispus să revoce nota respectivă sau să îi dea o formă "mult mai light", dacă asta îi va aduce pe reprezentanţii AUR la şedinţele CGMB.

"Eu nu am o problemă să aibă acces direct la informaţii, fără să văd eu. O s-o schimb, poate, în sensul în care să fiu şi eu informat, ca să ştiu ce iese din primărie. (...) Mi-a fost adusă. Nu am gândit-o eu. A avut aceeaşi formă la toţi primarii de dinaintea mea", a explicat el.

În ce priveşte transferurile de la Primăria Sectorului 6, Ciprian Ciucu a subliniat că acestea au fost realizate în mod legal. El a menţionat că a convins 11-12 oameni de la Sectorul 6 să vină la PMB, având în vedere că aceştia sunt "foarte buni profesionişti". Edilul a adăugat că încearcă să convingă şi alţi câţiva angajaţi să vină la PMB şi că este "normal" şi "moral" să vină cu un "minim de echipă" care să îl ajute să îşi îndeplinească mandatul.

Consilierii municipali AUR au anunţat, pe 25 februarie, că vor participa la şedinţele Consiliului General al Capitalei doar dacă vor fi implementate o serie de proiecte, printre care acordarea stimulentelor datorate persoanelor cu dizabilităţi şi exproprierea zonei retrocedate din Parcul IOR.

AUR solicită revocarea notei de serviciu din 20 februarie conform căreia directorii direcţiilor din PMB pot oferi informaţii consilierilor generali doar în baza aprobării primarului.

Ei cer, de asemenea, să fie prezentat în mod transparent "tot fluxul de transferuri şi detaşări" dintre Primăria Sectorului 6 şi PMB, desfăşurat în mandatul primarului Ciucu, dar şi în timpul mandatului interimar al lui Stelian Bujduveanu.

Celelalte cereri vizează: iniţierea demersurilor pentru exproprierea celor 12 hectare retrocedate din Parcul IOR, alocarea imediată a stimulentelor pentru persoane cu dizabilităţi, transparentizarea contractelor de asistenţă juridică încheiate cu case de avocatură şi revocarea celor care nu aduc un beneficiu "real" bucureştenilor.