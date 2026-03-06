Nicolae Guță Jr. reținut: Era drogat la volan, la câteva zile după ce a primit condamnare cu suspendare pentru aceeași infracțiune

Nicolae Guță Junior a fost reținut după ce a fost prins drogat la volan, fără permis și fără asigurare. Sursa foto: Poliția Română

Fiul manelistului Nicolae Guță a fost reținut de polițiști, după ce a fost prins drogat la volan, cu permisul de conducere suspendat de aproximativ trei ani și fără asigurare RCA. Tânărul, în vârstă de 34 de ani, din municipiul Petroșani, era cercetat deja într-un dosar penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, iar ancheta a fost extinsă acum și pentru consum de droguri.

Bărbatul a intrat din nou în vizorul polițiștilor în noaptea de duminică spre luni, după ce a fost oprit în trafic de o patrulă rutieră pe DN 66, în zona orașului Hațeg.

Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara, controlul a avut loc în data de 2 martie, în jurul orei 02:10.

„În urma verificărilor efectuate s-a constatat că avea dreptul de a conduce suspendat din anul 2023. Totodată, autoturismul în cauză nu avea asigurare obligatorie RCA valabilă, fiind aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 7.670 de lei, reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare”, au transmis reprezentanții poliției.

Nicolae Guță Jr. a fost reținut

Testarea cu aparatul etilotest a arătat că șoferul nu consumase alcool. În schimb, acesta a refuzat testarea pentru depistarea consumului de substanțe interzise, motiv pentru care polițiștii l-au condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice.

Rezultatul analizelor a venit ulterior și indică prezența unor substanțe interzise în organismul șoferului. În aceste condiții, polițiștii rutieri din Hațeg au extins cercetările pentru infracțiunea de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Vineri, oamenii legii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, urmând să fie prezentat magistraților pentru dispunerea măsurilor legale.

Pe 26 februarie a fost condamnat cu suspendare după ce a condus drogat

Cazul vine la scurt timp după ce fiul manelistului a fost condamnat, la 26 februarie 2026, de către Judecătoria Petroșani la un an de închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o perioadă de doi ani, într-un dosar care viza tot conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Incidentul de atunci s-a petrecut pe 3 septembrie 2023, la nici două săptămâni după accidentul grav produs de Vlad Pascu, care era drogat la volan.

”În actul de sesizare s-a reţinut, în fapt, în esență, că la data de 03.09.2023, în jurul orelor 23:10, inculpatul a condus autoturismul marca BMW cu nr de înmatriculare (…) pe drumurile publice din oraș Petroșani, respectiv pe str. Livezeni, aflându-se sub influenta substanţei psihoactive THC (marijuana)”, se arăta în dosar.

Hotărârea prevede, printre altele, măsuri de supraveghere, participarea la un program de reintegrare socială, efectuarea a 60 de zile de muncă în folosul comunității și plata cheltuielilor judiciare. Decizia instanței nu este definitivă.