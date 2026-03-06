Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa de strategi folosită la alegerile din Republica Moldova. Operațiunea "Salvaţi-l pe Orban"

Putin se amestecă în alegerile din Ungaria. Foto: Getty Images

Vladimir Putin ar fi instruit un grup de strategi politici și agenți ai serviciilor secrete militare ruse să se amestece în alegerile parlamentare din Ungaria, din aprilie, pentru a se asigura de victoria lui Viktor Orban. Preşedintele rus l-ar fi instruit pe adjunctul de cabinet, Serghei Kiriyenko, să se ocupe de operațiunile din Ungaria, acelaşi personaj care a fost "detaşat" şi la alegerile din Republica Moldova, notează European Pravda.

VSquare notează că Kiriyenko s-a aflat în spatele campaniei de interferență a Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024 din Moldova, când Moscova ar fi folosit rețele de cumpărare de voturi, ferme de troli și activiști locali pentru a modela opinia publică împotriva președintelui pro-occidental Maia Sandu, mai scrie sursa amintită.

Ce plan ar avea Rusia

Se pare că o operațiune similară este pregătită în prezent în Ungaria, împreună cu Vadim Titov, șeful Direcției pentru Parteneriat Strategic și Cooperare din cadrul administrației ruse.

Conform planului, Rusia intenționează să plaseze experți în manipularea rețelelor sociale la Ambasada Rusiei din Budapesta. Se pare că trei persoane au primit deja pașapoarte oficiale și diplomatice, ceea ce le-ar acorda un anumit nivel de imunitate.

Anchetatorii au descoperit, de asemenea, că Kiriyenko are legături cu unii organizatori ai campaniei electorale a partidului Fidesz al lui Orbán.

Jurnaliștii de la VSquare notează că retorica anti-ucraineană a lui Orban oferă o acoperire suplimentară pentru campaniile de dezinformare rusești, care tind să funcționeze cel mai bine atunci când ecosistemul informațional al unei țări este deja receptiv la ele.

Recent, Zelenski a declarat că speră ca partidul lui Orban să piardă alegerile viitoare, ceea ce ar putea face posibilă normalizarea relațiilor dintre Ucraina și Ungaria.

Zelenski a declarat anterior că speră ca „o anumită persoană” din UE (probabil Orban) să înceteze blocarea împrumutului UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, altfel ar putea oferi datele de contact ale acelei persoane Forțelor Armate Ucrainene.