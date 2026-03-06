România, în mijlocul unei „furtuni perfecte”. Economist: „Este o combinație pe care nu a văzut-o niciunul dintre noi”

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Economistul Adrian Mitroi, a spus joi că situația din Orientul Mijlociu este „furtuna perfectă” pentru inflația la nivel global. Mitroi a subliniat că „avem acum inflație importată”, care se suprapune cu cea „produsă intern”. „Eu estimez cam 2% impact direct și încă aproximativ 2% impact indirect, ceea ce înseamnă în total aproape 4% în plus la inflație”, a spus el, în direct la Antena 3 CNN.

„Este furtuna perfectă. Este o combinație pe care nu a văzut-o niciunul dintre noi. Avem o scumpire a petrolului cu aproximativ 20%: Brentul este la 84 de dolari, iar gazul natural TTF a urcat și el puternic. Ieri a ajuns la 64, după care s-a mai temperat undeva la 52. Față de 32, cât era acum o săptămână, avem practic ambele componente ale energiei cu o creștere de aproximativ 20%.

Uitându-mă pe cifre, impactul va fi asupra inflației, inflație despre care ne așteptam să scadă. Banca centrală spunea că în a doua jumătate a anului ar putea coborî sub 5% și presupunea că și dobânda va scădea”, a spus el.

„Probabil că acest lucru nu se va mai întâmpla, pentru că avem acum inflație importată. Până acum aveam mai ales inflație fiscală, produsă intern, și o avem în continuare. Cu această creștere de aproximativ 20% a prețurilor la petrol și energie, dobânzile vor urca și ele. Eu estimez cam 2% impact direct și încă aproximativ 2% impact indirect, ceea ce înseamnă în total aproape 4% în plus la inflație.

La nivel psihologic suntem deja într-o stare de «fatigue», criză după criza economică. Mă întreb dacă economia va avea capacitatea să absoarbă aceste prețuri mai mari fără venituri mai mari. Marea majoritate a veniturilor nu au mai crescut în ultimii doi ani, ceea ce înseamnă o putere de cumpărare mai scăzută”, a subliniat el.