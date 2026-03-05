Cum sufocă războiul din Iran aprovizionarea mondială cu petrol și gaze

sursa foto: Getty

În fiecare zi, aproximativ 80 de petroliere și nave pentru transportul gazelor trec în mod obișnuit prin Strâmtoarea Ormuz, culoarul maritim îngust aflat în largul coastei sudice a Iranului, pe unde tranzitează o cincime din petrolul mondial și o cantitate semnificativă de gaze naturale.

Luni, însă, doar două nave petroliere și pentru transportul gazelor par să fi traversat strâmtoarea, potrivit unei analize realizate de The New York Times pe baza datelor privind traficul maritim furnizate de Kpler, o companie specializată în date din industrie. De atunci, doar un singur petrolier a mai trecut prin zonă.

„Este, practic, o închidere de facto”, a declarat Dan Pickering, director de investiții la Pickering Energy Partners, o firmă de servicii financiare din Houston. „Există un număr semnificativ de nave de o parte și de alta a strâmtorii, dar nimeni nu este dispus să treacă”.

Petrolierele au început să evite Strâmtoarea Ormuz după atacurile americano-israeliene asupra Iranului, care au început sâmbătă. Un conflict prelungit ar putea avea efecte ample asupra economiei globale, amenințând aprovizionarea cu energie a unor țări aflate la mii de kilometri distanță și alimentând inflația.

Prețurile internaționale ale petrolului au crescut cu 12% de la începutul luptelor, fiind tranzacționate marți în jurul valorii de 81 de dolari pe baril, iar prețurile gazelor naturale au crescut puternic în Europa și în Asia.

Un oficial militar iranian de rang înalt a amenințat, luni, că va „da foc” oricărei nave care traversează Strâmtoarea Ormuz. Nave aflate în regiune au fost deja atacate. Mai multe instalații de petrol și gaze au fost, de asemenea, lovite sau afectate de bombardamente din apropiere, deși pagubele nu par, pentru moment, catastrofale.

Marți a izbucnit un incendiu într-un important hub energetic din Fujairah, Emiratele Arabe Unite, provocat de resturile unui drone doborâte care au căzut în zonă, au anunțat autoritățile. Luni, Qatarul a oprit producția de gaz natural lichefiat – combustibil răcit pentru a putea fi transportat pe nave – după atacuri asupra instalațiilor sale.

Reducerea drastică a traficului de petroliere diminuează cantitatea de petrol și gaze care ajunge pe piețele mondiale, ceea ce duce la creșterea prețurilor pentru aceste resurse. Cu cât navele vor evita mai mult timp Strâmtoarea Ormuz, cu atât mai puțin petrol și gaze vor ajunge pe piețele globale, iar prețurile ar putea crește și mai mult.

Companiile de transport maritim și-au oprit navele pentru a proteja echipajele și încărcătura, dar și pentru că firmele de asigurări percep costuri mult mai mari pentru a acoperi navele care tranzitează zona de conflict.

Marți, președintele Donald Trump a declarat că, „dacă va fi necesar”, Marina SUA va începe să escorteze petrolierele prin strâmtoare. El a mai precizat că o agenție guvernamentală americană va începe să ofere „asigurări pentru riscuri politice” companiilor de transport maritim care operează în zonă.

Pe lângă petroliere, prin strâmtoare trec în mod regulat și alte nave mari, inclusiv transportatoare de automobile și nave de containere. În condiții normale, aproape 160 de nave fac zilnic această traversare.

Unele nave din regiune își opresc dispozitivele care transmit poziția lor, în timp ce altele trimit locații false, ceea ce face dificilă obținerea unei imagini complete a traficului din strâmtoare.

Shiva este un petrolier de mici dimensiuni care și-a falsificat în mod repetat poziția, potrivit TankerTrackers.com, un serviciu care monitorizează transporturile globale de petrol. Se suspectează că nava transportă petrol iranian supus sancțiunilor, potrivit companiei Kpler. Shiva a fost una dintre cele două nave care au traversat strâmtoarea luni.

Petrolul și gazele care tranzitează de obicei Strâmtoarea Ormuz provin din mari țări producătoare precum Arabia Saudită, Irak, Iran și Emiratele Arabe Unite și sunt exportate în întreaga lume.

În 2024, peste 80% din petrolul și gazele transportate prin Strâmtoarea Ormuz au mers către Asia. China, India, Japonia și Coreea de Sud au fost cei mai mari importatori, potrivit Administrației pentru Informații Energetice a SUA.

Țările dispun de rezerve energetice care le-ar putea acoperi necesarul pentru următoarele luni, însă o blocare prelungită a strâmtorii ar putea afecta grav economiile lor.

În ultimii ani au existat mai multe perturbări majore ale lanțurilor de aprovizionare, însă blocarea petrolierelor în Strâmtoarea Ormuz ar putea avea un impact mult mai mare.