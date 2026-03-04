Analiză NYT: Ce arată imaginile din satelit despre atacurile SUA și Israelului asupra bazelor de rachete ale Iranului

O analiză realizată de The New York Times pe baza imaginilor din satelit indică lovituri asupra unor situri subterane de rachete balistice ale Iranului și asupra unor instalații vizate și în iunie anul trecut.

De când Statele Unite și Israelul au început, sâmbătă, atacurile comune asupra Iranului, distrugerea capacităților de rachete balistice ale țării a devenit unul dintre principalele obiective ale președintelui Donald Trump, chiar dacă este puțin probabil ca acest obiectiv să poată fi atins fără trupe terestre.

În lipsa unei forțe aeriene moderne, Iranul s-a bazat de mult timp pe rachetele balistice pentru a-și proiecta puterea dincolo de granițe. Cea mai capabilă rachetă balistică a sa este Shahab-3, care poate lovi ținte aflate la peste 1.200 de mile distanță. Se crede că majoritatea acestor rachete, precum și instalațiile unde sunt produse, sunt amplasate în subteran.

O analiză a imaginilor din satelit realizată de The New York Times arată modul în care aceste situri au fost vizate de când Pentagonul a lansat cea mai recentă campanie aeriană împotriva Iranului, începută pe 28 februarie.

Iată câteva dintre principalele locații lovite și ce indică acestea despre strategia Statelor Unite și a Israelului.

Instalațiile subterane sunt ținte principale – și greu de distrus

Comandamentul Central al SUA a anunțat într-o postare pe rețelele sociale, duminică, că a folosit bombardiere invizibile radar B-2 pentru a ataca „instalații de rachete balistice fortificate”, folosind bombe penetrante de 2.000 de livre. Generalul Dan Caine, președintele Statului Major Interarme, a recunoscut luni că astfel de arme specializate sunt necesare, deoarece siturile sunt amplasate în subteran.

Aceste bombe sunt probabil bazate pe modelul BLU-109, un focos cu carcasă groasă, conceput pentru a pătrunde prin rocă sau beton armat înainte de detonare. Ele pot fi echipate fie cu sisteme de ghidare GPS, fie cu ghidare laser, în funcție de precizia necesară pentru misiune.

Spre deosebire de un atac aerian asupra unei ținte aflate la suprafață, unde unda explozivă se poate propaga prin aer și produce distrugeri la distanță, în cazul lovirii unor instalații subterane este mult mai important ca muniția să lovească exact ținta, deoarece roca din jur absoarbe o mare parte din energia exploziei.

Bombe penetrante de o tonă, precum cele menționate de generalul Caine, ar fi folosite împotriva instalațiilor subterane aflate mai aproape de suprafață decât cele două situri nucleare adânc îngropate de la Fordo și Natanz, pe care Statele Unite le-au atacat în iunie anul trecut. Acestea au fost vizate atunci cu bombe penetrante speciale de 30.000 de livre, care pot fi lansate doar de bombardierele B-2.

Utilizarea bombelor penetrante BLU-109 sau a unor focoase similare de 2.000 de livre pentru situri mai apropiate de suprafață permite folosirea unui număr mult mai mare de tipuri de aeronave pentru astfel de atacuri.

Armata americană a remarcat că suprafața Iranului este puțin mai mare decât cea a statului Alaska, ceea ce face și mai dificilă localizarea intrărilor către instalațiile subterane.

Distrugeri semnificative la unele instalații de rachete aflate la suprafață

Analiza realizată de The New York Times a identificat dovezi ale unor distrugeri la anumite instalații de rachete balistice aflate la suprafață, iar în unele cazuri pagubele sunt extinse.

De exemplu, la o instalație de rachete din apropierea orașului Kermanshah, mai multe clădiri au fost distruse.

La o altă instalație de rachete din Garmdareh, situată în apropiere de Teheran, imaginile din satelit arată că cel puțin nouă clădiri au fost lovite în două atacuri separate, după 28 februarie.

În această etapă, The New York Times nu a reușit să verifice imagini din satelit care să confirme lovirea unor situri de producție a rachetelor.

Sam Lair, cercetător asociat la Centrul James Martin pentru Studii privind Neproliferarea (James Martin Center for Nonproliferation Studies – CNS), din Monterey, California, sugerează că aceasta ar putea fi o decizie strategică a Statelor Unite și a Israelului.

„S-ar putea întâmpla într-o etapă ulterioară a conflictului, după ce bazele de rachete vor fi fost neutralizate”, a spus Lair.

Siturile de rachete lovite anul trecut sunt din nou ținte

În iunie, anul trecut, complexul nuclear de la Isfahan a fost bombardat masiv cu rachete de croazieră, însă până acum a fost cruțat în cele patru zile de bombardamente realizate de Statele Unite și Israel. În schimb, instalațiile de rachete din apropierea orașului au fost vizate, inclusiv unele care fuseseră reconstruite după atacurile americano-israeliene din iunie.

În cazul instalației de rachete balistice de la Isfahan, reconstruită după atacul american de anul trecut, imaginile recente din satelit arată că aceasta a suferit distrugeri severe după 28 februarie.

Până marți, Comandamentul Central al SUA, care coordonează toate operațiunile militare americane din regiune, a confirmat că au fost atacate peste 1.700 de ținte din interiorul Iranului.