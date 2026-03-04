Semințele de măslin ajung pentru prima dată în „Seiful Apocalipsei” din Svalbard

La Svalvard se află cele mai preţioase resurse pentru viitorul alimentar al Omenirii. Foto: Hepta

Banca Globală de Semințe din Svalbard a realizat prima depunere de semințe a anului pe 25 februarie 2025. Pentru prima dată, au fost depozitate mostre de semințe provenite din două țări noi: Guatemala și Niger, scrie Polar Journal.

So exciting! ?50 Spanish olive varieties have been added to the @GlobalSeedVault in Norway.



This milestone preserves our plant heritage against disasters, conflicts or crises, safeguarding it for future generations.



??They are stored in box 15. ?⤵️pic.twitter.com/Sf41t1GFAx — Embassy of Spain UK (@EmbSpainUK) March 3, 2026

De asemenea, pentru prima dată în istoria facilității, au fost depuse semințe de măslin. În total, 7.864 de mostre de semințe de la zece depozitari au ajuns în instalația din Arctica pentru conservare pe termen lung.

Odată cu această a 69-a depunere, numărul total de mostre de semințe păstrate în Banca Globală de Semințe a ajuns la 1.386.102. Facilitatea este amplasată în permafrost, adânc în interiorul unui munte de pe insula norvegiană Spitsbergen. Ea este administrată de guvernul Norvegiei, de Centrul Nordic pentru Resurse Genetice (NordGen) și de organizația Crop Trust.

Cea mai recentă depunere a reunit o combinație de bănci naționale de gene, centre internaționale de cercetare și colecții legate de comunități locale. Printre semințele nou securizate se numără:

cereale și leguminoase care reprezintă alimente de bază pentru milioane de oameni din Africa;

culturi de legume esențiale pentru alimentația și nutriția populației la nivel global;

culturi tradiționale și un strămoș al porumbului provenit de la fermieri indigeni din Guatemala;

măsline, o cultură ale cărei fructe și ulei au o importanță majoră la nivel global din punct de vedere nutrițional, gastronomic, cultural și economic.

Banca de Gene pentru Măslin a Universității din Córdoba, parte a rețelei de bănci de gene a Consiliului Internațional al Măslinului, a adus pentru prima dată semințe de măslin la Svalbard. Depunerea a inclus semințe de măslin sălbatic din Spania, precum și semințe care reprezintă cele mai importante 50 de soiuri cultivate de măslin din lume. Conservarea acestor semințe este unul dintre rezultatele-cheie ale proiectului european de cercetare GEN4OLIVE, coordonat de Universitatea din Cordoba.

Banca națională de gene a Guatemalei, administrată de Institutul de Știință și Tehnologie Agricolă (ICTA), a depus 950 de mostre provenite din zece specii. Unele dintre aceste semințe provin din soiuri tradiționale de porumb și fasole păstrate și dezvoltate în continuare de organizația locală de fermieri ASOCUCH.

Banca de de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” din Suceava, condusă de biologul Silvia Străjeru, este singura instituție din România care trimite semințe în celebrul „Seif al Apocalipsei” - Depozitul Global de Semințe din Svalbard, Norvegia, locul care protejează biodiversitatea planetei în fața unor eventuale catastrofe globale.