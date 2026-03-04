TikTok nu va proteja mesajele private prin tehnologii de criptare. Expert: "China se află în spatele deciziei”

TikTok nu va introduce așa numita criptare end-to-end (E2EE), funcția de confidențialitate utilizată de aproape toți rivalii săi, argumentând că aceasta face utilizatorii să nu fie siguranță, potrivit BBC.

E2EE înseamnă că doar expeditorul și destinatarul unui mesaj direct pot vizualiza conținutul acestuia, ceea ce îl face cea mai sigură formă de comunicare disponibilă publicului larg.

Platforme precum Facebook, Instagram, Messenger și X au adoptat-o deoarece spun că prioritatea lor este maximizarea confidențialității utilizatorilor.

Însă criticii au spus că E2EE îngreunează oprirea răspândirii conținutului dăunător online, deoarece înseamnă că firmele de tehnologie și forțele de ordine nu au nicio modalitate de a vizualiza niciun material trimis în mesaje directe.

Situația este și mai complexă deoarece TikTok s-a confruntat de mult timp cu acuzații că legăturile cu statul chinez ar putea pune în pericol datele utilizatorilor.

TikTok a negat în mod constant acest lucru, dar la începutul acestui an operațiunile firmei de social media din SUA au fost separate de afacerea sa globală la ordinul legislatorilor americani.

TikTok a declarat pentru BBC că crede că criptarea end-to-end împiedică poliția și echipele de siguranță să poată citi mesajele directe dacă este nevoie.

Într-o conferință de presă despre securitate, organizată la biroul său din Londra, compania și-a confirmat abordarea față de BBC - spunând că dorește să protejeze utilizatorii, în special tinerii, de orice pericol.

Cum a explicat TikTok decizia

Criptarea end-to-end a fost criticată de guverne, forțe de poliție și organizații caritabile pentru protecția copilului.

Aceștia avertizează că acest lucru permite infractorilor să facă rău utilizatorilor și să partajeze conținut ilegal fără ca autoritățile sau platformele să poată investiga conținutul schimbat.

TikTok insistă că toate mesajele directe sunt încă securizate folosind criptare standard, similară cu serviciile precum Gmail.

De asemenea, se precizează că doar angajații autorizați pot vizualiza mesajele directe și numai în anumite situații, cum ar fi ca răspuns la o solicitare validă din partea forțelor de ordine sau la un raport al unui utilizator despre un comportament dăunător.

Alan Woodward, profesor de securitate cibernetică la Universitatea Surrey, a declarat că „influența chineză a companiei ar putea fi în spatele deciziei”, adăugând că E2EE este „în mare parte interzis în China”.

Observatorii din industrie sugerează, de asemenea, că decizia firmei ar putea fi menținută de partea legislatorilor, continuând să ofere sprijin poliției în cazurile în care protejarea bazei sale de utilizatori tineri este afectată.