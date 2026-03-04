Banca Transilvania este cel mai puternic brand bancar din Europa. Valoarea brandului a depășit 1 miliard de dolari

Banca Transilvania a intrat în clasamentul Brand Finance Banking 500 în anul 2018. Foto: Agerpres

Banca Transilvania este cel mai puternic brand bancar din Europa, după ce valoarea brandului a depășit 1 miliard de dolari în 2026, cu 6% în plus față de anul anterior, potrivit raportului Brand Finance Banking 500 2026, relatează Agerpres.



Raportul arată că BT înregistrează un scor de brand de top datorită credibilității ridicate, atractivității și nivelului ridicat de recomandare.

„BT rămâne pentru al cincilea an consecutiv în top 10 cele mai puternice branduri bancare din lume”, a transmis Banca Transilvania într-un comunicat de presă.

Astfel, în 2026, valoarea brandului a depășit 1 miliard de dolari, +6% față de 2025, ceea ce plasează BT pe poziția 224 în clasamentul Brand Finance Banking 500 2026.

Valoarea brandului reflectă contribuția comercială a brandului la performanța băncii. De asemenea, ratingul este AAA+, nivel de elită în industria bancară, iar forța brandului arată un scor BSI (Brand Strength Index) de 92,9/100. Acest nivel reflectă soliditatea, încrederea și diferențierea brandului în piață.

„Banca Transilvania este un exemplu că un brand local poate crește și poate ajunge lider de piață. În 32 de ani, BT a trecut prin momente-cheie și reinventări. Forța și magnetismul băncii vin din capacitatea de a crește constant, de a se adapta rapid și de a rămâne aproape de oameni. Este un brand impulsionat de energie, ambiție și dinamism. Povestea spune că putem”, a declarat Omer Tetik, directorul general al Băncii Transilvania în comunicatul citat.



Banca Transilvania a intrat în clasamentul Brand Finance Banking 500 în anul 2018, pe poziția 486 din 500, cu o valoare de brand de 174 milioane de dolari. De atunci, brandul a înregistrat o evoluție ascendentă atât ca valoare, cât și ca poziție în top.



Dinamica ultimilor ani arată că:

în 2023, banca a intrat în primele 300 de poziții din 500 (locul 297), iar valoarea de brand a ajuns la 513 milioane de dolari;

în 2024, valoarea brandului BT a fost de 686,5 milioane de dolari, +34% față de 2023, locul 252 (+44 de poziții);

în 2025, valoarea brandului BT a ajuns la 955 de milioane de dolari, +39% față de 2024, locul 225 (+27 de poziții);

Brand Finance calculează puterea și valoarea brandurilor combinând date de marketing cu analize financiare, analizând:

indicatori financiari (profitabilitate, risc, perspective de creștere);

percepția consumatorilor și a altor stakeholderi (familiaritate, reputație, considerație);

forța brandului (capacitatea brandului de a genera preferință și performanță);

Rezultatul este o evaluare comparabilă la nivel global, care arată cât valorează un brand și care este contribuția sa la performanța unei companii.



Brand Finance, companie specializată în evaluarea brandurilor la nivel global, analizează din punctul de vedere al valorii financiare a brandului (Brand Value) și forței brandului (Brand Strength Index). Cu sediul central la Londra, Brand Finance are prezență în 25 de țări și evaluează anual peste 6.000 de branduri.