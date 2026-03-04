„Nu ne permitem asta”. Se știe de ce se duceau românii în Germania. Berlinul se întreabă însă acum de ce pleacă și cum să îi păstreze

Germania are mari probleme în a-și păstra migranții din UE care vin acolo ca să caute un loc de muncă. Un nou studiu al Ministerului Muncii sugerează că un număr tot mai mare de lucrători din UE, care au venit pentru joburi mai bune și salarii mai mari, nu mai vor să rămână pe termen lung, ceea ce ridică noi semne de întrebare dacă Germania își poate acoperi deficitul cronic de pe piața muncii, scrie Euronews. România era țara din care veneau cei mai mulți muncitori, arată un raport al Oficiului Federal pentru Migrație și Refugiați.

„Nu ne putem permite să pierdem o treime dintre cetățenii UE din cauza condițiilor proaste”, a declarat marți, la Berlin, Natalie Pawlik, comisarul guvernului federal pentru integrare.

Pawlik a prezentat studiul realizat de Biroul UE pentru Tratament Egal, care examinează motivele pentru care cetățenii UE părăsesc Germania. În ciuda unor intrări anuale mari, în jur de 400.000 până la 700.000 de persoane, Germania înregistrează și niveluri ridicate de plecări în rândul cetățenilor UE.

Studiul arată că o parte semnificativă dintre migranții din UE pleacă după patru ani, ceea ce sugerează că condițiile de muncă și de viață nu sunt suficient de atractive pentru a-i convinge pe mulți, inclusiv pe cei din țările vecine, să rămână pe termen lung.

Un „nivel de atractivitate” mai slab

Piața muncii din Germania nu mai pare să ofere un motiv convingător pentru ca mulți migranți din UE să rămână, în ciuda deficitului persistent de lucrători calificați, mai ales în sănătate, construcții și administrație publică, arată concluziile Institutului Economic German (IW) din noiembrie 2025.

În cele zece sectoare cu cele mai acute lipsuri, IW a estimat că peste 260.000 de posturi nu au putut fi ocupate cu personal suficient de bine calificat. Numai în sistemul de sănătate, deficitul era de aproximativ 46.000 de posturi vacante.

„Blocajele din sectorul sănătății duc la timp de așteptare lung pentru programări, iar lipsa personalului din industria construcțiilor încetinește construcția de locuințe”, a declarat experta IW Valeria Quispe. „Deficitul de lucrători calificați s-a mai redus recent din cauza economiei slabe, dar asta nu înseamnă că piața muncii poate răsufla ușurată”, a adăugat ea.

Prin urmare, recrutarea țintită de personal calificat rămâne esențială. Asta include atragerea în programe de formare și educație continuă a angajaților fără calificări profesionale formale, crearea unor stimulente mai puternice pentru ca oamenii să rămână mai mult timp activi pe piața muncii, precum și promovarea imigrației lucrătorilor calificați.

Cetățenii UE se mută în Germania în principal din motive economice, legate de șanse mai bune de angajare, venituri, siguranță juridică și oportunități pentru familiile și copiii lor. Mulți vin și pentru locuri de muncă specifice sau programe de formare.

Din România vin cei mai mulți angajați din UE care se mută în Germania, potrivit raportului anual al Oficiului Federal pentru Migrație și Refugiați. Polonia și Bulgaria urmează la o distanță considerabilă, înaintea Italiei, Ungariei și Spaniei.

Ca și în anii anteriori, aproape trei sferturi dintre imigranții din UE au venit din țări care beneficiază de libertate deplină de circulație către Germania de aproximativ 10–15 ani. Cetățenii români, polonezi și bulgari au reprezentat 80% din acest grup.

În 2024, imigrația către Germania a scăzut la cel mai redus nivel din 2011, deși tendințele au variat în funcție de naționalitate.

Printre țările de unde vin cei mai puțin angajați acum sunt România, Polonia, Bulgaria și Croația. Scăderea a fost cea mai bruscă în cazul croaților, polonezilor și bulgarilor, cu 30%, 21% și, respectiv, 19%.

Migrația netă din alte state UE în 2024 a însumat doar 38.735 de persoane, o scădere de 66,8% față de anul precedent, când migrația netă era de circa 117.000.

De ce vor migranții să plece din nou din Germania

O parte semnificativă dintre migranți iau în calcul întoarcerea în țara de origine, invocând adesea costul ridicat al vieții și lipsa unui sentiment de apartenență.

Rezultatele sondajelor analizate de Centrul UE pentru Tratament Egal arată că mulți migranți percep Germania ca pe un „loc instabil pentru a trăi”.

Peste o treime dintre respondenți (38,8%) au spus că nu se simt confortabil în Germania, iar aproape jumătate (49,4%) au reclamat că sunt discriminați la locul de muncă.

Condițiile de lucru inflexibile, calificările nerecunoscute și oportunitățile limitate de a lucra și de a avansa în profesia pentru care au fost pregătiți au fost menționate, de asemenea, ca factori care îi fac să plece.

Mulți respondenți au indicat și birocrația, în special recunoașterea calificărilor și procedurile administrative, ca pe o problemă.

Studiul arată că sprijinul slab sau insuficient în muncă, în viața socială și în viața de zi cu zi poate îngreuna stabilirea, crescând probabilitatea unei migrații mai departe către alte țări.

Organismul european pentru egalitate a concluzionat că o integrare mai bună pe piața muncii și a locuințelor, alături de o politică de primire mai incluzivă, ar putea îmbunătăți șansele ca migranții să rămână.

Creșterea recentă a ocupării în Germania a fost determinată exclusiv de cetățeni din afara UE, potrivit Andreei Nahles, șefa Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă.