Buzoianu: Vom avea unele dintre cele mai ambiţioase proiecte pe AFM, pe zona de mediu, anul acesta

Diana Buzoianu, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, la expoziţia Green Energy Expo & Romenvirotec de la Romexpo. Foto: Agerpres

Ministerul Mediului va derula anul acesta unele dintre cele mai ambiţioase proiecte în cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), peste 500 de investiţii la nivel local fiind salvate prin mutarea de pe PNRR pe AFM, a declarat, marţi, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, la deschiderea oficială a expoziţiei Green Energy Expo & Romenvirotec, potrivit Agerpres.

"O să investim în perioada următoare prin buget. Dacă tot s-a discutat despre buget, vom avea unele dintre cele mai ambiţioase proiecte pe AFM, pe zona de mediu anul acesta. Am reuşit să salvăm proiecte absolut strategice pe zona de mediu prin mutarea de pe PNRR pe AFM, un lucru care a salvat peste 500 de proiecte care aveau deja lucrările, şantierele deschise. Acesta este, de fapt, angajamentul nostru faţă de proiectele de la nivel local, de infrastructura de la nivel local, care este necesară, pentru că, fără această infrastructură, noi nu putem să realizăm toate obiectivele frumoase, strategice, de la nivel naţional pe care ni le propunem. Avem acest focus, vrem să realizăm infrastructura, vrem să simplificăm legislaţia, dar vrem să o facem la fel de eficientă pentru protecţia mediului", a afirmat Diana Buzoianu.

În opinia sa, politicile publice şi legislaţia pot fi un catalizator inclusiv pentru creşterea economică sustenabilă.

"Green Energy Expo & Romenvirotec este, practic, un partener şi un eveniment care a ajuns să fie un reper pentru cum ar trebui să funcţioneze şi să lucreze împreună mediul privat, politicile publice, inclusiv societatea civilă, experţii, toţi la aceeaşi masă. Ce mesaj aduc eu astăzi aici este că politicile publice şi legislaţia pot fi un catalizator inclusiv pentru creşterea economică sustenabilă.

Politicile de mediu sunt – şi dumneavoastră aţi demonstrat prin pariul pe care l-aţi făcut în ultimii mulţi ani de zile investind direct în astfel de tehnologii, investind direct în dezvoltarea unor principii inovatoare, să zicem aşa, în propriile afaceri – aţi demonstrat că se poate crea profit într-un mod sustenabil, într-un mod în care să lăsăm şi generaţiilor viitoare resurse de care fiecare dintre noi s-a bucurat în viaţa noastră", a spus ministrul.

Buzoianu a transmis participanţilor la expoziţie că instituţia pe care o conduce este deschisă la colaborare, subliniind că a avut loc un proces de digitalizare a procedurilor interne de avizare, astfel încât procesele sunt mai rapide şi eficiente.

"Noi suntem deschişi, la Ministerul Mediului, să colaborăm cu fiecare dintre dumneavoastră, să arătăm că lucrurile pot fi dezvoltate altfel. Da, am investit deja în digitalizare la Ministerul Mediului avem o responsabilitate să vă facem şi dumneavoastră mai uşoare procesele, să vă facem mai rapide procesele, mai eficiente. Am scăzut termene, am digitalizat deja proceduri interne şi urmează să digitalizăm inclusiv proceduri externe de avizare. Suntem în proces de desfăşurare pe mai multe paliere de fonduri europene accesate fix pentru acest demers, asta pentru că înţelegem că dumneavoastră puteţi să fiţi parteneri alături de noi doar în măsura în care aveţi şi o bază solidă de colaborare cu noi. Şi baza aceasta solidă din partea noastră înseamnă eficienţă şi înseamnă transparenţă. Asta este ce vă promitem şi asta este ce vom putea să livrăm în anii următori", a susţinut şeful de la Mediu.

Green Energy Expo & Romenvirotec este cel mai important eveniment dedicat comunităţilor sustenabile, care se desfăşoară la Romexpo, până pe data de 5 martie.

Evenimentul reuneşte companii ce activează în cele patru domenii - energie verde, deşeuri, apă, smart city -, autorităţi centrale şi locale, specialişti, asociaţii de profil şi mediul academic.

La deschiderea oficială au participat şi oficialităţi din Republica Moldova, ediţia din acest an marcând colaborarea dintre cele două state pe domeniul dezvoltării durabile.

Accentul ediţiei 2026 a expoziţiei este pus pe soluţii concrete şi pe integrarea lor în comunităţi - de la oraşe mari la administraţii locale de dimensiuni medii şi mici. Astfel, pavilionul B1 găzuieşte "Oraşul Viitorului - The Living City Experience", care ocupă 11.000 metri pătraţi şi funcţionează ca un demo urban integrat. Conceptul reuneşte soluţii pentru energie regenerabilă, eficienţă energetică, infrastructură de apă, gestionarea deşeurilor, iluminat inteligent şi amenajări urbane verzi, prezentate într-un context aplicat.

Zona include Agora Instituţională, dedicată dialogului dintre administraţii şi companii, precum şi Bulevardul Sustenabilităţii, unde tehnologiile sunt prezentate în scenarii reale de utilizare: staţii de încărcare, senzori de trafic, treceri de pietoni inteligente, sisteme de iluminat şi soluţii pentru spaţii publice. Conceptul este completat de o amenajare peisagistică integrată, cu 2.500 de plante şi arbuşti, care susţine ideea de echilibru între infrastructură şi natură.

Pavilionul B2 şi platformele exterioare sunt dedicate soluţiilor pentru energie regenerabilă şi protecţia mediului: colectare, sortare şi reciclare a deşeurilor, salubritate, centre de reciclare, managementul apei potabile şi uzate.

Accesul la eveniment este gratuit, iar programul de vizitare este pe 3-4 martie, între 10:00 - 18:00, iar pe 5 martie, în intervalul 10:00 - 16:00.