La 34 de ani de la războiul din Transnistria, Maia Sandu insistă asupra retragerii trupelor Rusiei din regiune

Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut din nou, marţi, retragerea trupelor Rusiei din Transnistria, regiunea separatistă din estul republicii, într-un discurs ocazionat de comemorarea a 34 de ani de la începutul războiului de pe Nistru, s-a transmis pe portalul Deschide.md, potrivit Agerpres.

"Republica Moldova nu doreşte război, doreşte pace. Iar pacea adevărată nu poate fi construită pe minciună şi nu poate fi construită cu trupe străine pe teritoriul nostru. Cerem cu fermitate retragerea trupelor ruseşti de pe teritoriul Republicii Moldova", a afirmat Maia Sandu.

"Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. În război agresorul este cel care atacă. În 1992, agresorul a fost Rusia, astăzi, în Ucraina, agresorul este Rusia. A spune că ambele părţi sunt vinovate – înseamnă a falsifica adevărul. Republica Moldova nu a râvnit la teritorii străine, nu a pornit războaie, şi-a apărat doar pământul strămoşesc", a subliniat preşedintele Republicii Moldova.

Războiul a izbucnit pentru că moldovenii au vrut să-şi hotărască singuri viitorul, în timp ce Rusia îşi dorea să continue să le decidă soarta, a afirmat Maia Sandu, atrăgând atenţia că, în continuare, atitudinea agresivă a Moscovei împotriva Republicii Moldova nu a dispărut.

"Astăzi, la mai bine de trei decenii, pacea şi libertatea noastră sunt ameninţate. Ele sunt apărate inclusiv pentru noi de către ucraineni pe câmpul pe luptă. Nici până astăzi, agresiunea împotriva noastră nu a dispărut, doar metodele s-au schimbat.

Dacă în 1992 agresiunea a venit cu tancuri, astăzi ea vine prin propagandă, dezinformare şi manipulare. Trăim un veritabil război cognitiv, un război care ţinteşte memoria şi identitatea", a subliniat ea.

Marţi s-au împlinit 34 de ani la începutul războiului de pe Nistru. Peste 30.000 de moldoveni au luptat împotriva separatiştilor transnistreni susţinuţi de Rusia, dintre care 321 şi-au pierdut viaţa în acest conflict, notează Deschide.md.