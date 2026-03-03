Zelenski se declară îngrijorat de livrările de arme pentru Ucraina în contextul conflictului din Orientul Mijlociu

1 minut de citit Publicat la 14:48 03 Mar 2026 Modificat la 14:48 03 Mar 2026

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. Sursa foto: Facebook/Volodymyr Zelenskyy

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că se teme că livrarea armelor de care ţara sa are nevoie pentru a lupta împotriva Rusiei ar putea fi întârziată de izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, relatează dpa, conform Agerpres.

"Ar putea deveni dificil de procurat rachete şi arme pentru apărarea spaţiului nostru aerian", a afirmat Zelenski pentru cotidianul italian Corriere della Sera într-un interviu publicat marţi.

"Americanii şi aliaţii lor din Orientul Mijlociu ar putea avea nevoie de ele pentru apărare, de exemplu rachete anti-Patriot", a adăugat el.

Preşedintele ucrainean a făcut referire la experienţele din timpul atacurilor SUA şi Israelului asupra Iranului din iunie anul trecut, când livrarea de rachete a încetinit.

"Acest lucru nu s-a întâmplat încă acum, dar mă tem că s-ar putea produce din nou", a spus Zelenski.

În acelaşi timp, el şi-a exprimat speranţa că acest lucru nu va duce la "un război lung" în Orientul Mijlociu.

Ucraina se apără împotriva Rusiei vecine de mai bine de patru ani.

În principiu, Zelenski a susţinut acţiunea împotriva Iranului, deoarece Teheranul sprijină Rusia.

"Cred că este o decizie bună să ataci ţinte militare iraniene. Iranienii produc o mulţime de arme pentru Rusia, în special drone şi rachete", a spus el, adăugând că probabil Teheranul nu mai poate face acest lucru.

"Sper ca criza din Iran să rămână o operaţiune limitată. Ştim din propria experienţă cât de sângeros poate deveni aşa ceva", a adăugat el.