Țara vecină cu România care oferă 13.000 de euro pentru cei care vor să cumpere o casă la țară

Programul face parte dintr-o strategie mai amplă de revitalizare a zonelor rurale. Foto: Getty Images

În timp ce agitația marilor orașe devine tot mai greu de suportat, iar ritmul cotidian pare din ce în ce mai accelerat, tot mai mulți oameni își îndreaptă privirea spre mediul rural. În Serbia, autoritățile încearcă să încurajeze această tendință printr-un program de sprijin financiar destinat celor care vor să se mute la sat, scrie blic.rs.

Guvernul sârb acordă fonduri nerambursabile de până la 1,5 milioane de dinari, echivalentul a aproximativ 13.000 de euro, pentru achiziția unei case la țară, împreună cu terenul aferent. Programul face parte dintr-o strategie mai amplă de revitalizare a zonelor rurale, afectate în ultimii ani de depopulare și îmbătrânirea populației.

Inițiativa se adresează în special tinerilor, familiilor la început de drum, dar și celor care vor să înceapă o activitate agricolă. Potrivit autorităților, sute de familii au beneficiat deja de acest sprijin, iar interesul rămâne ridicat.

Programul este coordonat de Ministerul pentru Dezvoltarea Satului, iar oficialii susțin că obiectivul este readucerea vieții economice și sociale în comunitățile rurale. Printre cei care susțin public această inițiativă se numără și reprezentanți ai ministerului, dar și persoane care au făcut deja pasul către viața la sat.

Așadar, pentru unii, mutarea la sat înseamnă liniște și aer curat. Pentru alții, reprezintă o oportunitate economică. În Serbia, statul încearcă să transforme această opțiune într-un proiect sustenabil pe termen lung.